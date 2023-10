Une nouvelle recherche révèle le phénomène des plantes urbaines

Le Dr Yuya Fukano, professeur agrégé à l'Université de Chiba, a fait une observation intrigante en essayant d'endormir sa fille. Il a remarqué que l'oseille rampante, une plante adventice commune, poussant autour de son appartement avait des feuilles rouges, tandis que celles des zones suburbaines étaient d'un vert luxuriant. Cela l’a incité à approfondir ses recherches sur ce phénomène et lui et son équipe se sont lancés dans une étude sur le terrain pour comprendre pourquoi la plante présentait des caractéristiques différentes dans les espaces urbains et verts.

L'oseille rampante, connue scientifiquement sous le nom d'Oxalis corniculata, est une plante omniprésente dans le monde entier. Il prospère dans divers habitats, des terres agricoles et des berges des rivières aux pelouses et aux parcs. Cette plante herbacée à croissance basse a des feuilles trifoliées avec des fleurs jaune aigre et est difficile à manquer en raison de sa large répartition.

Au cours de leur étude, le Dr Fukano et son équipe ont mené des relevés de transects dans trois endroits près de Tokyo, classant les zones en espaces urbains, verts et intermédiaires. Ils ont analysé la proportion de plantes à feuilles vertes et à feuilles rouges dans chaque parcelle et ont découvert une nette différence de répartition. Les individus à feuilles vertes étaient plus dominants dans les espaces verts, tandis que les individus à feuilles rouges étaient plus répandus dans les zones urbaines.

Les chercheurs ont également utilisé la plateforme scientifique citoyenne iNaturalist pour collecter des données d’observations dans le monde entier. L'analyse de plus de 9,500 XNUMX observations a étayé leurs conclusions, démontrant une corrélation entre la variation de couleur des feuilles et l'environnement urbain.

Les caractéristiques uniques des zones urbaines, telles que les surfaces imperméables et les températures élevées dues à l’effet d’îlot de chaleur urbain, contribuent probablement à ce phénomène. Les plantes des espaces urbains sont confrontées à moins de menaces prédatrices et à moins de concurrence, ce qui permet des changements évolutifs entraînés par le changement de niche écologique.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur l’adaptabilité des plantes en milieu urbain et l’impact des écologies créées par l’homme sur les populations végétales. Comprendre ces dynamiques peut contribuer à la planification urbaine et à la conservation de la biodiversité végétale dans les villes.

