Le radiotélescope MeerKAT : faire progresser la radioastronomie grâce à l'automatisation et à la technologie

Dans un podcast récent, Chhaya Dhanani, responsable du portefeuille d'ingénierie pour la recherche chez Thoughtworks, a partagé des informations précieuses sur le radiotélescope MeerKAT. Situé en Afrique du Sud, le télescope MeerKAT est un radiotélescope de pointe qui a révolutionné le domaine de la radioastronomie.

Contrairement aux télescopes optiques, MeerKAT peut capturer des signaux radio de jour comme de nuit, ce qui le rend très sensible pour l'étude des objets célestes. Construit avec 64 antennes, il sert de précurseur au Square Kilometer Array (SKA), qui est en passe de devenir le radiotélescope le plus grand et le plus sensible de l'hémisphère sud.

Thoughtworks, un cabinet de conseil en transformation numérique, s'est associé au Centre interuniversitaire d'astronomie et d'astrophysique (IUCAA) de Pune en 2018 pour une collaboration de deux ans. Leur objectif était de se spécialiser dans les logiciels de traitement de données pour MeerKAT. Dans le cadre de cette collaboration, Thoughtworks a développé un pipeline de traitement d'image automatisé appelé « ARTIP ». Ce pipeline gère efficacement la grande quantité de données générées par MeerKAT, supprimant le bruit, calibrant les signaux et automatisant le traitement des données, accélérant ainsi le processus d'analyse.

Cette collaboration a abouti à deux découvertes importantes. L’un d’eux comprend la détection d’atomes d’hydrogène rares dans des galaxies lointaines, ce qui donne un aperçu de la formation des corps célestes et de la génération de gaz. Le télescope MeerKAT offre une opportunité unique d'étudier divers aspects de l'univers, notamment les galaxies, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, l'énergie noire et les origines de la vie.

Non seulement MeerKAT a apporté des contributions significatives au domaine de la radioastronomie, mais il a également stimulé l'innovation dans le domaine du calcul haute performance, des accélérateurs, des mécanismes de stockage et des solutions économes en énergie. Son impact va au-delà des connaissances scientifiques et s’étend aux avancées technologiques.

Le radiotélescope MeerKAT et son automatisation du traitement des données illustrent les développements passionnants qui se produisent dans le domaine de la radioastronomie. Grâce aux collaborations et aux progrès technologiques, les scientifiques approfondissent les mystères de l’univers, élargissant ainsi notre compréhension du cosmos.

Sources:

– Chhaya Dhanani, responsable du portefeuille d'ingénierie pour la recherche, Thoughtworks.

– Histoire complète : [titre de l’article source]