Améliorer les services écosystémiques grâce à l'écovoltaïque : une approche durable de l'énergie solaire

L'approche conventionnelle des installations d'énergie solaire consiste souvent à défricher le terrain et à placer des panneaux solaires sur la surface nivelée. Cependant, cette méthode peut entraîner des perturbations importantes sur les écosystèmes. Afin de promouvoir une approche plus durable et respectueuse de l'environnement, des chercheurs de la Colorado State University proposent l'utilisation de l'écovoltaïque, qui combine la production d'énergie avec la préservation des services écosystémiques.

L'agrivoltaïque, qui implique la double utilisation des terres pour l'agriculture et les installations solaires, a déjà été reconnue comme une étape positive vers la durabilité. Cependant, elle tend à donner la priorité à la maximisation de la production d’électricité sans tenir compte des avantages potentiels pour les plantes et les animaux situés sous les panneaux solaires. L'écovoltaïque adopte une approche différente en concevant des panneaux solaires qui tiennent compte des besoins de l'écosystème, en particulier dans les environnements limités en eau comme les prairies.

Les chercheurs s'inspirent de leurs travaux au Jack's Solar Garden, le plus grand site de recherche agrivoltaïque aux États-Unis. Ici, ils étudient comment les panneaux solaires modifient la répartition de la lumière solaire et la répartition des précipitations, créant ainsi des microenvironnements uniques qui soutiennent la diversité au sein des installations solaires. Ces microenvironnements sont au cœur du concept d’écovoltaïque.

L’un des principaux avantages de l’écovoltaïque est sa capacité à restaurer des terres agricoles très dégradées ou abandonnées. Ces zones, idéales pour des installations solaires à grande échelle, peuvent être simultanément transformées en habitats qui améliorent la biodiversité tout en fournissant une énergie propre.

Pour étudier plus en détail les impacts écologiques des panneaux solaires, les chercheurs prévoient d'établir une nouvelle installation de recherche dans un environnement de prairies indigènes à proximité du campus de l'université. Grâce à cette initiative, ils visent à mieux comprendre les effets des installations solaires sur les écosystèmes rudes et secs, à mesure que le changement climatique s'intensifiera à l'avenir.

La recherche menée par l’équipe de la Colorado State University vise à influencer les futures installations solaires en explorant les principes qui donnent la priorité à la durabilité écologique. En adoptant ces principes, les entreprises énergétiques peuvent contribuer à la fois aux solutions climatiques et aux solutions d’aménagement du territoire. Grâce à l’écovoltaïque, un avenir énergétique solaire plus durable et plus respectueux de l’environnement devient possible.

Sources:

– Matthew A. Sturchio et al, « Principes écovoltaïques pour un avenir énergétique solaire plus durable et écologiquement informé », Nature Ecology & Evolution (2023). DOI : 10.1038/s41559-023-02174-x

– Université d’État du Colorado. « Comment les installations d’énergie solaire peuvent-elles donner la priorité aux écosystèmes ? (2023, 19 septembre). Phys.org.