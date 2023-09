La NASA prépare une fusée du système de lancement spatial pour une mission lunaire avec équipage en 2024

By

La NASA prépare actuellement sa prochaine mission Artemis 2, qui verra quatre astronautes embarquer pour un voyage lunaire. Ce sera la première fois que des humains se rendront sur la Lune depuis plus de 50 ans. La mission utilisera la fusée Space Launch System (SLS) de la NASA, qui a déjà volé avec succès avec un vaisseau spatial sans équipage nommé Artemis 1.

L'objectif principal des préparatifs de la NASA est d'assurer la sécurité de l'équipage pendant le stress du lancement. Cela implique des tests supplémentaires sur de nouveaux systèmes à bord de la fusée SLS et de son lanceur mobile, notamment un système d'évacuation d'urgence. Les astronautes eux-mêmes participent activement au processus de préparation, qui comprend des tests sur place avec eux portant leur combinaison spatiale.

La mission Artemis 1, qui a envoyé trois mannequins autour de la Lune, a jeté les bases d'un processus de préparation plus fluide pour Artemis 2. Les défis rencontrés lors d'Artemis 1, tels que les retards dans les comptes à rebours de lancement simulés, ont été résolus et l'accent est désormais mis sur porte sur le contenu et la formation liés à l'équipage pour améliorer les mesures de sécurité.

Les préparatifs d’Artemis 2 comportent plusieurs étapes clés. L'équipage simulera une journée de lancement aux côtés de l'équipe au sol, participera à des pratiques d'évacuation d'urgence et la fusée subira des tests d'empilage et d'assemblage dans le bâtiment d'assemblage de véhicules de la NASA. Enfin, la pile sera préparée sur la rampe de lancement pour le lancement de la mission fin 2024.

La sécurité est la principale préoccupation tout au long du processus de préparation. La NASA effectuera le même nombre de simulations de compte à rebours de lancement qu'auparavant, en donnant la priorité à la sécurité de l'équipage de conduite et du personnel au sol. La pratique continue et l'entraînement de la mémoire musculaire sont des éléments essentiels de la préparation, garantissant que tous les membres de l'équipe sont bien préparés pour la mission.

Les changements notables dans Artemis 2 incluent des ajustements aux procédures de ravitaillement en carburant basés sur les leçons apprises lors de la répétition générale humide d'Artemis 1. Les modifications de conception apportées au lanceur mobile contribuent à améliorer sa fonctionnalité. Une attention particulière est également accordée aux interfaces des réservoirs de carburant pour éviter les fuites, les données des tests précédents informant sur les ajustements nécessaires.

Grâce à ces préparatifs complets, la NASA est sur la bonne voie pour faire de sa mission historique Artemis 2 une entreprise réussie, ouvrant la voie à une future exploration lunaire.

Sources:

– Article : Space.com

– Crédits image : NASA