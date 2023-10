La pluie de météores Orionides 2023 : un spectacle céleste à ne pas manquer

La pluie annuelle de météores des Orionides devrait culminer le 22 octobre 2023, offrant un spectacle céleste que vous ne voudrez pas manquer. Connus pour leurs météores brillants et rapides, les Orionides créent une expérience visuelle époustouflante dans le ciel nocturne.

Les météores de la pluie des Orionides se déplacent à des vitesses supérieures à 148,000 66 miles par heure (XNUMX kilomètres par seconde) et ont le potentiel de devenir des boules de feu, produisant des éclats de lumière prolongés. Ils laissent souvent des « trains » lumineux à leur passage, qui peuvent persister pendant plusieurs secondes, voire quelques minutes. Bien qu'ils semblent provenir de la constellation d'Orion, les météores sont en réalité de minuscules fragments et particules, provenant généralement de comètes ou d'astéroïdes, qui brûlent lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère terrestre.

Dans le cas des Orionides, ces météores sont des débris produits par la comète de Halley, une comète qui passe devant le Soleil et la Terre tous les 75 à 79 ans. Chaque fois que la comète de Halley s'approche du système solaire interne, elle perd entre 3 et 10 pieds de sa matière.

Pour profiter de la meilleure expérience visuelle, il est recommandé de regarder à une distance de 45 à 90 degrés du point radiant du ciel. Cette perspective permet aux météores d'apparaître plus longs et plus spectaculaires. Regarder directement le radiant peut faire paraître les météores plus courts en raison d'un effet appelé raccourci.

Les Orionides produisent généralement 15 à 20 météores par heure à leur apogée lorsqu'ils sont observés depuis des endroits avec une pollution lumineuse minimale. Cependant, il y a eu des cas dans le passé où le nombre de météores a triplé ce nombre. Cette année, aucune activité intense n’est attendue.

Le meilleur moment pour observer la pluie de météores est entre minuit et l’aube. Les Orionides culminent fortuitement pendant le week-end de 2023, ce qui rend plus pratique de veiller tard. La pluie de météores est visible depuis les hémisphères nord et sud, les spectateurs de l'hémisphère nord étant orientés vers le sud-est et ceux de l'hémisphère sud face au nord-est.

La comète de Halley, à l'origine des météores Orionides, est l'une des comètes les plus célèbres et fait son apparition environ une fois tous les 76 ans. Sa dernière apparition remonte à 1986 et son retour est prévu en 2061. Les Orionides rappellent la présence durable de la comète dans notre ciel.

Que vous soyez un astronome confirmé ou un observateur curieux, la pluie de météores des Orionides de 2023 promet d'être un spectacle céleste à ne pas manquer. Assurez-vous de trouver un endroit éloigné des lumières de la ville et apportez une chaise de jardin ou une couverture pour rester à l'aise tout en profitant du spectacle.

Sources : NASA, EarthSky, American Meteor Society