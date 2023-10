La pluie de météores draconides culmine ce soir

By

La pluie de météores draconides, également connue sous le nom de Giacobinides, peut être observée dans le ciel nocturne jusqu'à demain, mais son apogée devrait survenir ce soir. Cette pluie de météores annuelle est qualifiée de « variable », ce qui signifie que l’intensité et la fréquence des météores peuvent varier considérablement d’une année à l’autre.

Au plus fort de la pluie de météores des Draconides, les observateurs peuvent assister à un spectacle époustouflant d’étoiles filantes. Cependant, en raison de sa nature imprévisible, il n’y a aucune garantie quant au nombre de météores qui seront visibles. Certaines années, on ne verra que quelques météores par heure, tandis que d'autres années, on pourra produire un spectacle spectaculaire avec des centaines de météores traversant le ciel.

Le point radiant de la pluie de météores des Draconides est situé dans la constellation du Draco, d'où son nom. Pour observer la pluie de météores, il est recommandé de trouver un endroit sombre, loin des lumières de la ville, de s'allonger et de regarder vers le ciel du nord-ouest.

Bien que la pluie de météores des Draconides ne soit pas aussi connue ou populaire que d’autres pluies de météores annuelles comme les Perséides ou les Géminides, elle offre une expérience unique et passionnante aux observateurs d’étoiles. Les météores sont des restes de la comète 21P/Giacobini-Zinner, qui orbite autour du Soleil tous les 6.6 ans. Lorsque la Terre traverse les débris laissés par la comète, les particules brûlent dans notre atmosphère, créant les traînées de lumière éblouissantes que nous voyons comme des météores.

Alors, si vous êtes fan d'événements célestes et de pluies de météores, ne manquez pas votre chance d'attraper les Draconides ce soir. N'oubliez pas de vous habiller chaudement, d'apporter une couverture et de profiter de la beauté du ciel nocturne.

Définitions:

– Pluie de météores draconides/Giacobinides : Une pluie de météores annuelle qui se produit en octobre, caractérisée comme « variable » et connue pour son intensité et sa fréquence imprévisibles de météores.

– Point radiant : point du ciel d'où semblent provenir les météores d'une pluie de météores.

Sources:

– La pluie de météores draconides peut être vue jusqu'à demain mais culmine ce soir par Sam Tonkin