Nouvelles découvertes sur les microbes anciens et leur survie

Une publication récente d'un scientifique de la Montana State University met en lumière les processus écologiques d'une ancienne forme de vie qui existe encore aujourd'hui. L’étude, intitulée « Les méthanogènes acquièrent et bioaccumulent du nickel lors de la dissolution réductrice de la pyrite nickelienne », se penche sur les caractéristiques uniques des méthanogènes, des micro-organismes qui jouent un rôle crucial dans la production de méthane ou de gaz naturel.

Les méthanogènes se distinguent des autres organismes car ils ne dépendent pas de la lumière du soleil pour leur énergie et sont incapables de survivre en présence d'oxygène. Au lieu de cela, ils obtiennent leur énergie à partir de produits chimiques présents dans leur environnement, dégradant souvent les roches et les minéraux. Ce processus produit du méthane comme sous-produit. Comprendre comment les méthanogènes y parviennent pourrait donner un aperçu de la diminution drastique des niveaux de méthane et de l'augmentation de l'oxygène sur Terre il y a des milliards d'années.

L’étude se concentre spécifiquement sur un type particulier de méthanogène capable d’extraire et d’accumuler le nickel de son environnement. En utilisant des minéraux comme source de nutriments, ces méthanogènes peuvent soutenir leur croissance. Ces découvertes contribuent à comprendre pourquoi le méthane atmosphérique a diminué il y a des milliards d’années, potentiellement causé par un déclin de la population de méthanogènes dû à des conditions environnementales changeantes ou à une rareté du nickel, élément essentiel à leur survie.

L'équipe de recherche a mené des expériences pour observer la croissance et la survie des méthanogènes dans des environnements contenant diverses quantités de nickel. En mesurant le méthane produit et en analysant la teneur en nickel stocké dans les cellules, les chercheurs ont fait des découvertes significatives sur la dépendance au nickel des méthanogènes. Ils ont découvert que ces micro-organismes ont besoin de beaucoup moins de nickel qu’on ne le pensait auparavant et qu’ils ont la capacité d’accumuler du nickel pour leur survie future, même dans des environnements appauvris en nickel.

Cette recherche a des implications plus larges au-delà de l’étude des micro-organismes anciens. Comprendre le processus de « bioexploitation » employé par les méthanogènes pourrait conduire au développement de technologies minières ayant un impact environnemental minimal. En apprenant de ces microbes, les humains pourraient être en mesure d’extraire les minéraux et les métaux de la Terre de manière plus efficace et durable.

L’étude met en évidence trois résultats clés. Premièrement, cela démontre que les méthanogènes peuvent acquérir du nickel à partir de minéraux, un phénomène jamais observé auparavant. Deuxièmement, ces micro-organismes peuvent acquérir du nickel même à des concentrations extrêmement faibles, ce qui remet en question les hypothèses antérieures concernant leurs besoins en nutriments. Enfin, les méthanogènes accumulent du nickel en eux-mêmes afin de s’assurer un approvisionnement suffisant pour leur survie.

Même si la recherche approfondit des concepts scientifiques complexes, leur importance primordiale est claire. Comprendre la transition d’une atmosphère de méthane à l’environnement terrestre riche en oxygène est crucial pour comprendre le développement des conditions habitables pour les formes de vie, y compris les humains. À mesure que de nouvelles découvertes comme celles-ci émergent, elles soulèvent de nouvelles questions, incitant à poursuivre l’exploration et l’étude.

Sources:

– Microbiologie appliquée et environnementale (2023). DOI : 10.1128/aem.00991-23