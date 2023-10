Un réseau de lasers dans l’espace pourrait aider à éliminer les déchets spatiaux

La quantité de débris spatiaux en orbite terrestre basse suscite une inquiétude croissante. En réponse à ce problème, les chercheurs explorent l’idée d’utiliser un réseau de lasers pour rediriger les objets présentant un risque de collision vers des orbites plus sûres. Les lasers, alimentés par l’intelligence artificielle, seraient montés sur des satellites ou d’autres plates-formes dédiées et surveilleraient les débris spatiaux. Lorsqu’une collision potentielle est détectée avec un objet spatial précieux, comme la Station spatiale internationale ou un satellite, les lasers seraient capables de pousser l’objet vers une orbite plus sûre.

Le projet, dirigé par Hang Woon Lee de l'Université de Virginie occidentale, est financé par la NASA à hauteur de 200,000 XNUMX $ sur trois ans. L’objectif ultime est de développer un système capable de prendre des décisions en temps réel sur les objets spatiaux à cibler et de garantir que les nouvelles orbites sont protégées contre de nouvelles collisions. Plusieurs lasers seraient utilisés pour modifier efficacement la trajectoire des objets, une tâche qui serait impossible avec un seul laser.

Actuellement, le suivi des débris spatiaux est une tâche difficile, car tous les objets en orbite ne peuvent pas être surveillés. On estime qu’il existe environ 34,600 130 fragments de débris spatiaux suivis, mais il pourrait y avoir XNUMX millions de fragments supplémentaires qui sont trop petits pour être détectés avec précision. C’est là que le réseau de lasers devient particulièrement utile, car il peut cibler des objets de n’importe quelle taille.

L’utilisation de lasers spatiaux présente plusieurs avantages par rapport aux lasers au sol. Ils n'ont pas besoin de traverser l'atmosphère terrestre, ce qui peut déformer les faisceaux, permettant ainsi un ciblage et une manœuvre plus précises des objets. De plus, ce système alimenté par l’IA pourrait être rentable et potentiellement utilisé pour suivre des objets spatiaux avant leur lancement, garantissant ainsi des missions sûres et sans collision.

En conclusion, le développement d’un réseau de lasers dans l’espace pourrait permettre de s’attaquer efficacement au problème des débris spatiaux et de protéger de précieux atouts spatiaux. En utilisant l’intelligence artificielle et plusieurs lasers, ce système pourrait prendre des décisions en temps réel et assurer la sécurité des orbites. Ce projet de recherche financé par la NASA en est encore à ses débuts, mais il représente une étape importante vers la réduction des déchets spatiaux et la préservation de l’intégrité des opérations spatiales.

