Un chercheur colombien étudie des matières extraterrestres contenues dans des échantillons de poussière ramenés sur Terre

Un jeune chercheur colombien, Camilo Jaramillo-Correa, a eu l'occasion unique d'étudier des échantillons de poussière ramenés de l'espace. Les échantillons ont été collectés par la mission Hayabusa2 de l'agence spatiale japonaise, qui est devenue la première à transmettre des images de rovers opérationnels sur un astéroïde et à renvoyer des échantillons géologiques sur Terre. Jaramillo-Correa, qui étudiait alors son doctorat en génie nucléaire, a conçu et construit une capsule d'échantillon scellée pour contenir les échantillons et les protéger de la contamination de l'air.

Ses mentors ont demandé s'il était possible d'utiliser la capsule pour étudier du matériel extraterrestre, et Jaramillo-Correa a modifié et testé la capsule pour répondre aux exigences strictes en matière de protection des échantillons. L’équipe a réalisé des études sur deux ensembles d’échantillons de l’astéroïde Ryugu : des particules individuelles et des poudres fines. L'analyse est en cours, mais ils espèrent obtenir des informations sur la composition, les propriétés et d'éventuelles preuves de l'altération spatiale des astéroïdes.

L'étude des astéroïdes est importante pour deux raisons principales, selon Jaramillo-Correa. Premièrement, ils fournissent un aperçu des premières étapes du système solaire et peuvent nous aider à comprendre comment celui-ci et la planète Terre se sont formés, ainsi que l’origine de la vie. Deuxièmement, l’étude des astéroïdes peut donner un aperçu des effets de l’altération spatiale et de la contamination atmosphérique.

Le voyage de Jaramillo-Correa de la Colombie aux États-Unis pour ses recherches met également en évidence les différences dans les environnements de recherche et l'accès aux ressources. Il a souligné que les chercheurs américains ont un accès beaucoup plus facile aux ressources, telles que les instruments, que ceux de Colombie. Malgré cela, il a appris à apprécier les capacités de son laboratoire en Colombie et à faire preuve d’ingéniosité.

Une autre chercheuse colombienne, Andrea Guzman Mesa, a poursuivi ses rêves dans le domaine de l'astrophysique. Son doctorat portait sur l'étude des atmosphères des planètes situées en dehors de notre système solaire. Elle a comparé les modèles atmosphériques aux données d’observation à l’aide de cadres d’apprentissage automatique pour faire des prédictions sur la composition de ces atmosphères. Guzman Mesa a également contribué à accroître la visibilité des femmes scientifiques en Colombie, dans l'espoir d'apporter un réel changement dans l'écosystème de recherche du pays.

