Nouveau financement pour le programme de retour d'échantillons sur Mars de la NASA tout en mettant fin à la coopération avec la mission européenne sur Mars

Les responsables de la Chambre ont récemment publié un rapport détaillant le projet de loi de dépenses du commerce, de la justice et de la science (CJS) pour l'exercice 2024, qui comprend un budget de 25.366 milliards de dollars pour la NASA. Contrairement au projet de loi du Sénat, le rapport de la Chambre prévoit un financement intégral de 949.3 millions de dollars pour le programme Mars Sample Return (MSR) de la NASA, garantissant le lancement des missions d'atterrisseur de récupération d'échantillons et d'orbiteur de retour sur Terre d'ici 2030.

Bien que le rapport de la Chambre soutienne pleinement le programme MSR, il met un terme aux projets de coopération de la NASA avec une mission européenne sur Mars. Le rapport indique explicitement qu'il ne soutient pas le financement demandé pour le rover Rosalind Franklin ExoMars, ce qui fait référence au soutien proposé par la NASA à la mission de l'Agence spatiale européenne. Cette décision intervient après que l'Agence spatiale européenne a mis fin l'année dernière à sa coopération avec la Russie.

Le rapport de la Chambre reconnaît les résultats attendus du Comité d'examen indépendant, qui a terminé ses travaux en septembre. Le conseil d'administration a conclu qu'il y avait peu de chances que MSR respecte les coûts et le calendrier, estimant le coût du programme entre 8 et 11 milliards de dollars. Ce coût dépasse le seuil de 5.3 milliards de dollars précisé dans le rapport du Sénat, soulignant les écarts entre les deux projets de loi.

Bien que le projet de loi de la Chambre finance de manière significative le MSR, il réduit le financement d'autres programmes de la NASA. Le projet de loi de la Chambre augmente légèrement le budget des programmes scientifiques de la NASA à 7.38 milliards de dollars, contre 7.341 milliards de dollars pour le projet de loi du Sénat. Cependant, le projet de loi de la Chambre diminue le financement des sciences de la Terre, de l'astrophysique, de l'héliophysique et des sciences biologiques et physiques par rapport au projet de loi du Sénat.

En outre, le projet de loi de la Chambre fournit un langage spécifique concernant l'emplacement de l'installation de réception des échantillons MSR. Il ordonne à la NASA de donner la priorité à la proximité du conservateur actuel en plaçant l'installation à moins de 30 kilomètres du Johnson Space Center, où se trouve l'installation actuelle. La NASA n'a pas encore sélectionné un emplacement potentiel pour l'installation de réception, mais a souligné la nécessité d'une classification de biosécurité de niveau 50 et la possibilité d'utiliser une installation gouvernementale existante.

Dans l'ensemble, le rapport des appropriateurs de la Chambre offre une perspective unique en finançant entièrement le programme MSR en difficulté tout en s'écartant du projet de loi du Sénat en mettant fin à la coopération avec une mission européenne sur Mars. Les décisions prises dans le rapport de la Chambre auront un impact significatif sur les programmes et les missions futures de la NASA.

QFP

Qu’est-ce que le programme Mars Sample Return ?

Le programme Mars Sample Return est une initiative de la NASA visant à collecter des échantillons de la surface martienne et à les renvoyer sur Terre pour une analyse plus approfondie. Son objectif est de fournir des informations précieuses sur l'histoire géologique de la planète et les signes potentiels de vie passée ou présente.

Quelle est la mission européenne sur Mars avec laquelle la NASA envisageait de coopérer ?

La mission européenne sur Mars, connue sous le nom de rover Rosalind Franklin ExoMars, est un projet dirigé par l'Agence spatiale européenne (ESA). La mission consiste à envoyer un rover sur Mars pour rechercher des signes de vie passée ou présente et étudier l'environnement de la planète.

Quelles sont les implications du financement intégral du programme Mars Sample Return ?

Le financement intégral du programme Mars Sample Return garantit que les missions d’atterrisseur de récupération d’échantillons et d’orbiteur de retour sur Terre seront lancées d’ici 2030. Ce financement permettra à la NASA de poursuivre son exploration de Mars, de collecter des échantillons précieux et potentiellement de faire des découvertes révolutionnaires sur la planète.

Pourquoi le rapport de la Chambre a-t-il interrompu la coopération avec la mission européenne sur Mars ?

Le rapport de la Chambre a décidé de ne pas soutenir le financement de la NASA pour le rover Rosalind Franklin ExoMars en raison de la fin de la coopération de l'Agence spatiale européenne avec la Russie. Cette décision reflète les complexités et les défis liés à la collaboration internationale dans le domaine de l’exploration spatiale.