Le satellite infrarouge thermique HOTSAT-1 commence ses opérations commerciales

La société de satellites infrarouges thermiques Satellite Vu a annoncé que son premier satellite, HOTSAT-1, est passé avec succès à l'exploitation commerciale. Le satellite, qui est le premier d'une constellation de huit satellites, a été conçu et fabriqué au Royaume-Uni en collaboration avec Surrey Satellite Technologies.

HOTSAT-1 est équipé d'un imageur infrarouge à ondes moyennes d'une résolution de 3.5 m avec capacité vidéo et maintient une sensibilité inférieure à 2 degrés Celsius. Cette technologie avancée permet au satellite de capturer des images thermiques précieuses qui peuvent être utilisées pour un large éventail d'applications, notamment l'optimisation logistique, la planification environnementale et la prise de décision liée à l'énergie.

Satellite Vu vise à devenir le thermomètre mondial, en fournissant une vérification indépendante des données pertinentes pour le suivi des objectifs de zéro émission nette. En surveillant les déchets énergétiques industriels, la pollution, les incendies de forêt et les événements climatiques en temps quasi réel, le satellite peut soutenir les efforts visant à un avenir plus durable et plus résilient au climat.

Depuis sa création, Satellite Vu a obtenu un total de 30.5 millions de livres sterling (37.9 millions de dollars) en financement de capital-risque. En juin, la société a levé 12.7 millions de livres sterling supplémentaires en financement de série A-2, avec la participation d'investisseurs de premier plan tels que Molten Ventures, Seraphim Space Investment Trust PLC, Lockheed Martin et Earth Sciences Foundation.

HOTSAT-1 a été lancé en orbite en juin à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9 depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie. La transition réussie vers les opérations commerciales marque une étape importante pour Satellite Vu et met en évidence l'engagement de l'entreprise à utiliser la technologie spatiale avancée pour le bien de la planète.

Dans l’ensemble, l’introduction de HOTSAT-1 ouvre de nouvelles possibilités d’exploitation de l’imagerie infrarouge thermique et de l’analyse de données pour relever les défis critiques de diverses industries et contribuer à un avenir plus durable et plus résilient au climat.

Source : Ce contenu est basé sur un article de satnews.com.