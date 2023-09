Cette planète reçoit une pluie de pierres précieuses pendant la mousson

Dans le domaine de l’espace, où d’innombrables merveilles sont découvertes, les astronomes ont récemment fait une découverte révolutionnaire. Une planète située au-delà de notre système solaire, connue sous le nom de WASP-121b, a attiré l'attention pour un phénomène extraordinaire : il pleut des pierres précieuses. Cette découverte remarquable a été faite par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology à l'aide du télescope spatial Hubble de la NASA.

WASP-121b, plus grande que Jupiter, se déplace rapidement autour de son étoile hôte, complétant une orbite en seulement 30 heures en raison de sa proximité avec l'étoile. Située à environ 850 années-lumière de la Terre, cette planète est souvent appelée « Jupiter chaud ». Cependant, ce qui le distingue, c'est l'événement inhabituel observé à sa frontière jour-nuit.

L'étude a commencé lorsque les astronomes ont observé une activité particulière à la ligne de transition entre le jour et la nuit sur WASP-121b. Des observations antérieures avaient révélé l’absence de titane dans l’atmosphère, alors que son cousin chimique le vanadium était présent. Ce déséquilibre pose question puisque ces deux éléments partagent des similitudes.

Une enquête plus approfondie menée par Mikal-Evans de l'Institut Max Planck d'astronomie a révélé une révélation fascinante. Les températures extrêmes du côté nocturne de la planète provoquent une baisse drastique, entraînant des précipitations composées de titane et d’aluminium. Lorsque l’aluminium se combine avec des éléments tels que le chrome, le fer et le titane, il se transforme en pierres précieuses comme les rubis et les saphirs.

La découverte de pluies de pierres précieuses sur WASP-121b élargit notre compréhension de la diversité et de la beauté qui existe dans le cosmos. Il rappelle les mystères qui attendent d’être dévoilés dans l’espace.

