Les espoirs diminuent quant à la renaissance de l'atterrisseur lunaire indien

L'atterrisseur lunaire indien Vikram et le rover Pragyaan, qui ont effectué un atterrissage historique sur le pôle sud lunaire en août, n'ont pas réussi à rétablir la communication après être passés en mode arrêt pour survivre à la nuit lunaire glaciale. L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) espérait initialement que le vaisseau spatial se réveillerait vers le 22 septembre, à la fin de la nuit lunaire, permettant ainsi aux panneaux solaires de recharger leurs batteries.

Cependant, les scientifiques de l'ISRO n'ont pas pu entrer en contact avec l'atterrisseur et le rover depuis lors, ce qui a anéanti les espoirs de renaissance. Les températures glaciales sur la Lune représentent un défi majeur, avec seulement 50 % de chances que les appareils puissent supporter des conditions extrêmes. Malgré ce revers, l'ISRO prévoit de poursuivre ses efforts pour établir la communication jusqu'au 30 septembre, date à laquelle est programmé le prochain coucher de soleil lunaire.

Malgré l'incertitude entourant le sort de Vikram et Pragyaan, l'ISRO a souligné que la mission Chandrayaan-3 a déjà été un succès significatif, atteignant ses principaux objectifs. L'Inde est devenue le premier pays à atteindre la région lunaire du pôle sud et le quatrième pays à réussir son atterrissage sur la Lune, consolidant ainsi sa position de leader dans l'exploration spatiale.

Au cours de son exploration d'une semaine de la surface lunaire, le rover Pragyaan a fait d'importantes découvertes. Il a confirmé la présence d’éléments tels que le soufre, le fer et l’oxygène sur la Lune, transmettant ainsi des images et des données précieuses à la Terre. Même si l'atterrisseur et le rover ne se réveillent pas, ils resteront sur la Lune en tant que représentants symboliques des réalisations indiennes en matière d'exploration lunaire.

