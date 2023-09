Les espoirs s'estompent quant à la réactivation de la mission Chandrayaan-3 de l'ISRO

Les espoirs de réactiver la mission Chandrayaan-3 de l'ISRO, qui comprend l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan, ont commencé à s'estomper car ils sont restés inactifs depuis le lever du soleil lunaire le 22 septembre. Conçue à l'origine pour une seule journée lunaire d'opération, la mission est entrée « mode veille » après avoir terminé ses tâches scientifiques pour tenter de prolonger sa mission. Cependant, les défis posés par les conditions nocturnes lunaires, telles que la perte de puissance et le froid extrême, pourraient avoir causé des dommages électroniques.

Le président de l'ISRO, S Somanath, a déclaré que les scientifiques attendraient toute la journée lunaire, qui dure environ 14 jours terrestres, dans l'espoir d'une éventuelle réactivation. L'objectif principal est d'avoir la possibilité de mener d'autres expériences in situ.

La mission Chandrayaan-3, qui fait suite à la mission Chandrayaan-2, constitue une étape importante vers la poursuite de l'exploration de la Lune par l'Inde. La mission vise à étudier plus en profondeur la surface lunaire et à recueillir davantage de données sur sa géologie et son atmosphère. L'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan sont des éléments cruciaux de la mission, l'atterrisseur étant responsable de l'atterrissage en douceur de la mission sur la surface de la Lune et le rover effectuant des expériences sur place.

Au cours de la phase initiale de la mission, l'atterrisseur Vikram a connu une panne de communication et s'est écrasé sur la surface lunaire en septembre 2019. Malgré ce revers, la mission Chandrayaan-2 a quand même connu un succès partiel, l'orbiteur continuant de fonctionner et fournissant de précieux données sur la lune.

Les scientifiques et ingénieurs de l'ISRO ont travaillé sans relâche pour tirer les leçons des défis de la mission précédente et concevoir un vaisseau spatial plus robuste pour Chandrayaan-3. La réactivation des composants de la mission après le lever du soleil lunaire a été considérée comme un signe positif. Cependant, les conditions difficiles de la nuit lunaire semblent avoir nui au fonctionnement de l'atterrisseur et du rover.

Alors que les espoirs de réactivation s'estompent, la mission Chandrayaan-3 a déjà contribué à faire progresser les capacités d'exploration spatiale de l'Inde. Les scientifiques analyseront les données et les expériences acquises lors de la mission afin d'affiner et d'améliorer davantage les futures missions lunaires. Chandrayaan-3 a peut-être connu des revers, mais il témoigne de la détermination et des progrès de l'agence spatiale indienne dans sa quête d'une meilleure compréhension de la Lune et au-delà.

Sources:

– TOI.in