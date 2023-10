The Hope Probe : dévoiler les mystères de l’atmosphère martienne

By

Avec la publication de son neuvième lot de données, la sonde « Hope Probe » de la mission Emirates sur Mars continue de fournir des informations révolutionnaires sur l'atmosphère martienne. Utilisant des instruments de pointe, la sonde a capturé une quantité impressionnante de 3.3 téraoctets de données atmosphériques de la planète rouge, révolutionnant ainsi notre compréhension de Mars.

Le neuvième ensemble de données, collecté du 1er mars au 31 mai 2023, présente les capacités exceptionnelles des trois instruments scientifiques d'Emirates Mars Probe : le spectromètre infrarouge d'Emirates pour Mars (EMIRS), le spectromètre ultraviolet d'Emirates pour Mars (EMUS) et l'imageur d'exploration d'Emirates. (EXI). Grâce à ces instruments, la mission propose un examen complet de l’atmosphère martienne, de sa surface jusqu’à ses confins.

L’une des découvertes les plus remarquables du dernier ensemble de données est l’étude des changements et des mouvements à court terme des nuages ​​sur Mars. L'EXI, avec ses images de nuages ​​haute fréquence prises à différentes dates, fournit aux scientifiques une mine d'informations sur la nature dynamique des nuages ​​martiens.

De plus, alors que le Soleil entre dans le pic de son cycle de 11 ans, les observations nocturnes d'EMUS ont révélé des spectacles époustouflants d'aurores discrètes. Ces aurores, observées au-dessus des champs magnétiques crustaux les plus puissants de l'hémisphère Sud, ont dévoilé un spectacle de lumière spectaculaire les 27 et 28 avril 2023.

La mission prolongée de Hope Probe va au-delà de son objectif principal de collecter des données sur une année martienne, équivalente à deux années terrestres. Désormais, avec une année terrestre supplémentaire pour examiner les variations interannuelles de l'atmosphère martienne, la mission vise à percer les mystères entourant les processus de la basse atmosphère, la perte de la haute atmosphère et le lien crucial entre les deux.

L’orbite unique de Hope Probe permet à la communauté scientifique de se plonger dans les variations quotidiennes et saisonnières de l’atmosphère martienne. En analysant la vaste collection de données de la sonde, les chercheurs espèrent découvrir des informations significatives sur la dynamique atmosphérique de Mars.

En conclusion, la sonde Hope a non seulement dépassé les attentes en termes de collecte de données, mais a également ouvert la voie à des avancées révolutionnaires dans notre compréhension de l’atmosphère martienne. Avec chaque ensemble de données, de nouveaux mystères sont dévoilés, invitant les scientifiques à percer les secrets de la planète rouge.

QFP

1. Qu'est-ce que la sonde Hope ?

La Hope Probe est un vaisseau spatial lancé par la mission Emirates Mars pour étudier et collecter des données sur l'atmosphère martienne.

2. Quelle quantité de données la sonde Hope a-t-elle collectée ?

La sonde Hope a collecté une quantité impressionnante de 3.3 téraoctets de données atmosphériques sur Mars.

3. Quels sont les principaux objectifs scientifiques de la mission ?

La mission vise à comprendre les processus de la basse atmosphère, la perte de la haute atmosphère et le lien entre les deux pour révéler les mystères entourant l’atmosphère martienne.

4. Quelles ont été les conclusions notables du dernier ensemble de données ?

Le dernier ensemble de données a révélé des informations fascinantes sur le mouvement des nuages ​​martiens et a présenté des affichages époustouflants d'aurores discrètes au-dessus des champs magnétiques crustaux les plus puissants de l'hémisphère sud.

