Une nouvelle statue dévoilée au lycée Nossal pour honorer la légende locale

Le lycée Nossal de Berwick a récemment dévoilé une superbe statue de bronze grandeur nature en l'honneur de l'estimé Sir Gustav Nossal AC. Fabriquée par les sculpteurs de renommée internationale Gillie et Marc, cette magnifique statue rend hommage aux remarquables réalisations scientifiques de Sir Nossal, à sa contribution inestimable à l'école et à sa nature accessible et amicale.

Le 20 novembre, la communauté scolaire s'est réunie pour assister au grand dévoilement de la statue, commémorant l'héritage durable de Sir Nossal. Le Dr John Inns, président du conseil d'école, a exprimé sa joie de voir enfin la statue prendre vie après plusieurs années de planification et de préparation minutieuses, qui ont commencé en 2019 dans le but de coïncider avec le 10e anniversaire de l'école en 2020.

Le directeur fondateur du lycée Nossal, Roger Page, a partagé ses réflexions sur l'importance de la statue. Soulignant le rôle essentiel de Sir Nossal au sein de la communauté scolaire, Page a exprimé son espoir que la statue servirait d'hommage approprié à leur lien. Il a en outre souligné que Sir Nossal visitait souvent l'école, prenant le temps d'interagir avec les étudiants, le personnel et les visiteurs. En guise de symbole de cette interaction précieuse, la statue en bronze de Sir Nossal assis sera exposée bien en vue à l'entrée principale de l'école.

Au-delà de sa reconnaissance locale, Sir Gustav Nossal est une figure de renommée nationale et internationale. Récompensé Australien de l'année en 2000, Sir Nossal a laissé une marque indélébile sur les communautés australiennes et mondiales. Parallèlement à ses travaux révolutionnaires dans le domaine de l'immunologie, il s'est également consacré à de nombreuses actions humanitaires. Ses réalisations notables incluent la présidence du Programme mondial pour les vaccins et la vaccination de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que la collaboration avec le programme de vaccins de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Né en Autriche en 1931, Sir Nossal a émigré très jeune en Australie. Surmontant la barrière de la langue, il a excellé sur le plan académique, devenant le meilleur étudiant de son école et obtenant finalement son diplôme de médecine à l'Université de Sydney. Par la suite, Sir Nossal a poursuivi ses études de doctorat. à l'Université de Melbourne. Son illustre carrière l'a conduit au célèbre Institut de recherche médicale Walter et Eliza Hall (WEHI) de Melbourne, dont il a été directeur de 1965 à 1996.

Sir Nossal a exprimé son espoir que la statue, parallèlement à son influence continue au sein de l'école, inspirerait les générations futures à réaliser leurs rêves. Il a rappelé au public que l'Australie est un pays offrant de grandes opportunités et a exprimé sa gratitude et sa fierté de se tenir devant eux. Sir Gustav Nossal a encouragé tout le monde à se souvenir avec tendresse de son séjour au lycée Nossal.

Le projet de statue a été rendu possible grâce aux contributions de la communauté scolaire et aux généreux dons de fournisseurs commerciaux tels que PSW Uniforms et Edunet Computers, ainsi qu'à un don substantiel du WEHI en reconnaissance des contributions inestimables de Sir Gustav Nossal à la fois à la recherche médicale et au organisation elle-même.

Qui est Sir Gustav Nossal ?

Sir Gustav Nossal est un scientifique et humanitaire australien d'origine autrichienne. Il est réputé pour ses travaux dans le domaine de l'immunologie et a apporté d'importantes contributions à la recherche médicale à l'échelle mondiale. Sir Nossal a reçu le prix Australien de l'année en 2000 et a occupé des postes de direction au sein d'organisations réputées telles que l'Organisation mondiale de la santé et le programme de vaccination de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Pourquoi une statue a-t-elle été dévoilée au lycée Nossal ?

La statue de bronze a été dévoilée au lycée Nossal pour honorer les réalisations de Sir Gustav Nossal, son rôle déterminant au sein de la communauté scolaire et sa nature accessible. La statue rend hommage à ses contributions scientifiques et à son influence continue en tant que source d'inspiration pour les étudiants et le personnel.

Qui a créé la statue ?

La statue a été réalisée par les sculpteurs de renommée internationale Gillie et Marc, connus pour leur talent exceptionnel et leur capacité à capturer l'essence et les réalisations de personnalités remarquables.