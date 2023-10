La génétique influence le comportement altruiste chez les abeilles

Des chercheurs de l’Université d’État de Pennsylvanie ont mené une étude explorant les bases génétiques du comportement altruiste des abeilles. Le comportement altruiste est défini comme un comportement qui profite aux autres, même aux dépens de l'individu qui affiche ce comportement. Les abeilles domestiques font preuve d'un comportement altruiste à travers un comportement de suite, où les ouvrières nourrissent et soignent la reine des abeilles, même au détriment de leurs propres capacités de reproduction.

L'étude a révélé que les gènes affectant la réceptivité à la phéromone mandibulaire de la reine, qui déclenche le comportement de suite, sont hérités soit de la mère, soit du père abeille. Cependant, le comportement altruiste n’est influencé que lorsque ces gènes sont hérités de la mère. Les résultats soutiennent la théorie de la parenté sur les conflits intragénomiques, qui propose des gènes contradictoires des deux parents en ce qui concerne le soutien comportemental.

Les chercheurs ont croisé différentes lignées d’abeilles domestiques et analysé la réponse des abeilles ouvrières à la phéromone. En utilisant le séquençage de l’ARN et des génomes personnalisés, ils ont examiné les modèles d’expression des gènes et identifié les réseaux de régulation des gènes présentant un conflit intragénomique. Ils ont observé que les gènes exprimés avec un biais paternel étaient plus répandus.

Cette étude met en lumière le contrôle génétique du comportement altruiste et suggère que les conflits intragénomiques pourraient jouer un rôle important dans la formation de divers traits chez les abeilles et d'autres espèces. Comprendre la base génétique de l’altruisme chez les abeilles peut contribuer à notre compréhension du comportement social des animaux.

