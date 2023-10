De nouvelles normes au Chili visent à réduire la pollution lumineuse et à protéger le ciel sombre

Le Chili est connu pour ses conditions exceptionnelles d'observation des étoiles, le désert d'Atacama étant l'un des meilleurs endroits pour les astronomes en raison de son ciel clair et de sa pollution lumineuse minime. Afin de préserver ces cieux sombres pour l'astronomie et de lutter contre les effets néfastes de la pollution lumineuse sur la santé humaine et la biodiversité, le ministère chilien de l'Environnement a introduit une nouvelle norme nationale d'éclairage.

Auparavant, les régions hébergeant les principaux observatoires du Chili avaient des réglementations d'éclairage spécifiques pour protéger leur statut de ciel sombre. Aujourd’hui, ces normes sont étendues à tout le reste du pays pour promouvoir des pratiques d’éclairage extérieur responsables et durables.

La nouvelle norme d’éclairage vise à améliorer l’éclairage extérieur en passant d’une lumière bleue intense à des teintes ambrées plus douces. Ce changement contribue à minimiser les impacts négatifs sur la santé humaine, comme l’obésité, la dépression et certains types de cancer. De plus, la publicité lumineuse doit être éteinte entre minuit et 7 heures du matin, afin de garantir que l'éclairage commercial ne contribue pas à la pollution lumineuse pendant les heures nocturnes cruciales.

Au-delà de la santé humaine, la nouvelle norme nationale d’éclairage reconnaît également l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. La lumière artificielle perturbe le comportement des espèces nocturnes, notamment les insectes pollinisateurs et les oiseaux marins. Les insectes pollinisateurs dépendent du clair de lune et de la lumière des étoiles pour se déplacer, et la pollution lumineuse peut les perturber et les désorienter, affectant ainsi la pollinisation des plantes et l’entretien des cultures. De même, l’océanite de Markham, un oiseau marin originaire du Chili, de l’Équateur et du Pérou, est menacé par la pollution lumineuse. Ces oiseaux utilisent la lumière de la lune et des étoiles pour se diriger vers leurs aires de reproduction, mais l’éclairage urbain les perturbe souvent, empêchant ainsi une migration réussie.

La nouvelle norme nationale d'éclairage vise à inverser les impacts négatifs sur la faune et à protéger les zones vitales pour les efforts de conservation. En mettant en œuvre l'intensité, la température de couleur et les limites de temps, le Chili cherche à parvenir à une utilisation rationnelle et durable de l'éclairage artificiel tout en préservant l'environnement et le bien-être humain.

Outre ces avantages, la nouvelle réglementation garantit également la préservation du sanctuaire du ciel étoilé du Chili, qui abrite de nombreux observatoires. L’augmentation de la pollution lumineuse fait peser un risque important sur la viabilité des observations astronomiques à long terme. En donnant la priorité à la préservation du ciel étoilé, le Chili reconnaît l'importance de l'astronomie et sa contribution à la compréhension de l'univers.

Sources : Fundación Cielos de Chile, ministère chilien de l'Environnement