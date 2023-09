Une aurore rouge inhabituelle illumine le ciel

Le 24 septembre, une rare aurore rouge a illuminé le ciel nocturne de l’hémisphère nord, atteignant des régions aussi au sud que la France et le Kansas. Cet étonnant spectacle de lumières a été provoqué par une forte tempête géomagnétique déclenchée par une éruption solaire. Les aurores, vertes et rouges, sont des phénomènes naturels qui se produisent lorsque des particules chargées du Soleil interagissent avec des molécules de l'atmosphère terrestre, émettant de la lumière.

Les aurores les plus courantes sont des rideaux verts provoqués par l’émission de lumière par des atomes d’oxygène dans la haute atmosphère. Lorsque des électrons à grande vitesse entrent en collision avec des atomes et des ions d’azote, ils peuvent provoquer l’émission de bleus et de roses, qui se mélangent pour former une douce frange violette. Les traînées de lumière rouge foncé, en revanche, sont provoquées par des atomes d’oxygène situés à des altitudes extrêmement élevées. Ces aurores rouges sont généralement observées lors de tempêtes solaires énergiques.

Les experts avaient prédit une tempête solaire le 24 septembre, mais son impact a été plus fort que prévu. L'aurore rouge est apparue pour la première fois au-dessus de l'Europe, éblouissant les observateurs en Écosse, en Islande et aux Pays-Bas. Plus tard, il a fait son chemin vers l’Amérique du Nord, et des habitants du Kansas et du Nebraska ont été témoins de cette lueur étrange. L'intensité de l'aurore détermine la clarté de ses couleurs, avec des affichages plus forts se brisant en bandes et en arc de cercle dans le ciel nocturne.

Cette année a été particulièrement excitante pour les chasseurs d'aurores. Il y a eu de nombreuses expositions incroyables d’aurores boréales, y compris les rares aurores rouges. L’augmentation de l’activité solaire, qui fait partie du cycle solaire de 11 ans, a contribué à ces phénomènes captivants. Les scientifiques continuent de surveiller le Soleil pour détecter d'éventuelles éruptions et leur impact sur le champ magnétique terrestre.

Être témoin d'une aurore rouge est une expérience à couper le souffle, qui nous rappelle les merveilles de notre planète et de l'univers au-delà. Donc, si vous êtes un chasseur d'aurores, restez à l'écoute pour d'autres spectacles de lumière incroyables à venir.

