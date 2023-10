Un crâne de chauve-souris récemment découvert met en lumière l'évolution et l'écholocalisation

By

Un crâne de chauve-souris presque parfaitement conservé, datant d'environ 50 millions d'années, a été découvert dans une grotte par des paléontologues français. Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur les origines et l'évolution des chauves-souris. Les chauves-souris possèdent l’un des registres fossiles les plus pauvres parmi les mammifères, ce qui rend difficile pour les scientifiques de déterminer quand elles ont commencé à voler, à se percher dans des grottes ou à utiliser l’écholocation pour naviguer dans leur environnement.

Avant cette découverte, seuls des fossiles fragmentaires des premières chauves-souris avaient été découverts. Le plus ancien fossile de chauve-souris connu a environ 57 millions d’années et se compose d’une seule dent. Des spécimens aplatis des premières chauves-souris ont également été trouvés mais ont été difficiles à étudier en raison de leur état aplati.

Le crâne de chauve-souris Vielasia sigei récemment découvert offre cependant une opportunité unique d'étudier l'anatomie d'une première chauve-souris en trois dimensions. Le crâne est remarquablement intact et conservé dans sa forme originale dans le calcaire. Des mesures détaillées de l'os de l'oreille interne du crâne suggèrent que cette chauve-souris aurait pu utiliser l'écholocation.

L'écholocation est une capacité unique utilisée par certaines chauves-souris pour naviguer, communiquer et localiser leurs proies en émettant des sons à haute fréquence et en interprétant les échos renvoyés. Bien que toutes les chauves-souris n'écholocalisent pas, la présence de certains os dans l'oreille interne du crâne de Vielasia sigei suggère qu'il aurait pu avoir la capacité d'écholocaliser de la même manière que les chauves-souris modernes.

Il est important de noter que le Vielasia sigei n’est pas un ancêtre direct des chauves-souris modernes mais peut être étroitement lié à leur ancêtre commun. La grotte où le fossile a été découvert est désormais considérée comme la plus ancienne grotte à chauves-souris connue au monde. Cette découverte remet en question les hypothèses antérieures selon lesquelles les premières chauves-souris vivaient dans les arbres et suggère qu'elles auraient pu chercher refuge dans des grottes à une époque de températures fluctuantes.

L'étude du crâne de Vielasia sigei ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre l'évolution des chauves-souris et le développement de l'écholocation. Les scientifiques espèrent que ce fossile remarquable inspirera une exploration et une analyse plus approfondies des archives fossiles de chauves-souris, fournissant ainsi des informations précieuses sur les origines de ces créatures fascinantes.

