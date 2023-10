La famille Wilson explore les étoiles lors d'une fête des étoiles

La famille Wilson de Hollister a récemment eu l'occasion de se lancer dans une aventure céleste avec les astronomes amateurs David Baumgartner et Ronald Ober. Ils ont gagné une soirée des étoiles lors d’un événement de collecte de fonds et ont eu la chance d’en apprendre davantage sur les planètes et les galaxies. Baumgartner a apporté son télescope Orion Ritchey-Chretien de 8 pouces, qui affichait des images sur une tablette via Wi-Fi, tandis qu'Ober utilisait son réflecteur Celestron de 11 pouces avec un oculaire traditionnel.

L'intérêt de Baumgartner pour l'astronomie remonte à son enfance lorsqu'il reçut un télescope pour Noël. Il est immédiatement tombé amoureux de l’observation des étoiles et poursuit depuis lors cette passion. La famille Wilson, en particulier ses petits-enfants, était impatiente d'apprendre auprès des experts et d'explorer les étoiles.

Au cours de la soirée, Baumgartner a fixé l'échelle des distances célestes en prenant comme exemple une balle de golf. Il a expliqué que si le soleil avait la taille d’une balle de golf, Pluton serait à six terrains de football. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Baumgartner et Ober ont localisé des objets majeurs tels que la galaxie du Cygne, située à 5,500 2.537 années-lumière, et la galaxie d'Andromède, située à XNUMX millions d'années-lumière.

L’un des moments forts de la fête des étoiles a été de voir Saturne de près. La définition nette de la planète et son anneau emblématique ont profondément marqué la famille Wilson. L’expérience a été décrite comme phénoménale et valait bien la tentative de remporter la soirée des stars.

La soirée des étoiles organisée par David Baumgartner et Ronald Ober a offert à la famille Wilson une occasion unique d'explorer les merveilles de l'univers. Ce fut une expérience inoubliable qui a suscité la curiosité et l'émerveillement des deux