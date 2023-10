De nouvelles recherches montrent que Maiasaura a connu une croissance rapide et des niveaux d'activité élevés

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Paleobiology, des chercheurs ont découvert que Maiasaura, un type de dinosaure, avait la capacité d'absorber de grandes quantités d'énergie et de nutriments et de les utiliser pour une croissance rapide et des niveaux d'activité élevés. Malgré leur perception de créatures lentes et paresseuses, les dinosaures comme Maiasaura avaient en réalité le sang chaud et étaient très actifs.

Les chercheurs se sont concentrés sur la quantité d’énergie consommée par les dinosaures de la taille d’un minibus pendant leur croissance jusqu’à l’âge adulte. En étudiant leurs os, les chercheurs ont pu déterminer que Maiasaura avait la capacité de réparer et de remodeler leurs os, à l’instar des oiseaux et des mammifères.

Selon l'étude, les activités de locomotion et de mise en charge ont provoqué des microfractures dans les os du dinosaure. Cependant, les os ont pu se guérir eux-mêmes grâce à un processus appelé remodelage osseux. Ce processus impliquait la croissance de capillaires sanguins à travers le vieil os, qui était ensuite dissous et remplacé par un nouvel os.

Bien que de nombreux paléontologues aient trouvé des preuves de remodelage osseux dans les os de dinosaures adultes, très peu d’attention a été accordée aux os de dinosaures juvéniles. Pour étudier les os de dinosaures juvéniles, les chercheurs ont examiné des fossiles de la formation Two Medicine dans le Montana, qui ont fourni une rare collection d'os de la même espèce de dinosaure à différents stades de croissance.

La recherche a révélé que les jeunes Maiasaura ont grandi à un rythme étonnamment rapide, atteignant un poids de 200 à 400 kilogrammes dès leur deuxième année et plus de 3,000 XNUMX kilogrammes à l'adolescence. Ces taux de croissance élevés nécessitaient une quantité importante d’oxygène et de nutriments provenant du sang.

Les chercheurs ont également développé une technique pour mesurer le flux sanguin provenant des os en examinant la taille du foramen, un trou par lequel la principale artère nutritive pénètre dans l'os. En utilisant cette technique, ils ont découvert que les débits sanguins des dinosaures âgés d’un an étaient beaucoup plus élevés que ceux des dinosaures adultes, ce qui indique des besoins élevés en énergie et en nutriments au cours des premiers stades de croissance.

Dans l’ensemble, cette recherche fournit des informations précieuses sur les niveaux de croissance et d’activité des dinosaures comme Maiasaura. Il remet en question la perception communément admise selon laquelle les dinosaures étaient des créatures paresseuses et offre de nouvelles preuves pour étayer la théorie selon laquelle ils étaient des animaux à sang chaud et très actifs.

