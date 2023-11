Deux lunes découvertes en orbite autour de l’astéroïde Dinkinesh dans une formation bizarre

By

Dans une tournure surprenante, les scientifiques de la NASA ont découvert que la petite lune en orbite autour de l'astéroïde Dinkinesh n'est pas une lune mais deux lunes collées ensemble comme un bonhomme de neige cosmique. Ce type d'objet est connu sous le nom de binaire de contact. Bien que les binaires de contact soient relativement courants dans le système solaire, c’est la première fois qu’ils sont observés en orbite autour d’un astéroïde.

L'astronome John Spencer du Southwest Research Institute (SwRI) explique : « Nous n'en avons pas vu beaucoup de près, et nous n'en avons jamais vu un en orbite autour d'un autre astéroïde. Nous nous sommes interrogés sur les variations étranges de la luminosité de Dinkinesh que nous avons vues en approche, ce qui nous a donné l'idée que Dinkinesh pourrait avoir une sorte de lune, mais nous n'avons jamais soupçonné quelque chose d'aussi bizarre ! »

La découverte a été faite par Lucy, l'exploratrice d'astéroïdes de la NASA, qui a récemment effectué un survol de Dinkinesh. Dans les semaines qui ont précédé le survol, Lucy a remarqué des changements périodiques dans la luminosité de l'astéroïde, indiquant la présence d'un compagnon binaire. Des images en gros plan prises à une distance de 430 kilomètres ont confirmé l'existence de la lune. Le plus gros astéroïde mesure 790 mètres à son point le plus large, tandis que la plus petite lune mesure environ 220 mètres, bien que sa forme exacte reste floue.

Les résultats intriguent les scientifiques car ils donnent un aperçu des processus par lesquels les planètes se forment. La mission de Lucy est d'étudier les astéroïdes qui sont restés relativement inchangés depuis les premiers jours du système solaire, semblables aux éléments constitutifs à partir desquels les planètes se sont formées. Comprendre les systèmes liés gravitationnellement comme Dinkinesh pourrait faire la lumière sur le processus d’accrétion ascendant par lequel les planètes s’accumulent au fil du temps.

Bien qu'il existe des similitudes entre le système Dinkinesh et l'astéroïde binaire Didymos-Dimorphos, qui a été impacté par un vaisseau spatial de la NASA l'année dernière, la récente découverte de la formation lunaire en forme de bonhomme de neige pose de nouvelles questions aux chercheurs. Comme le souligne le planétologue Tom Statler de la NASA : « C'est vraiment merveilleux quand la nature nous surprend avec un nouveau puzzle. La grande science nous pousse à poser des questions que nous n’aurions jamais pensé devoir poser.

Questions Fréquentes

Qu'est-ce qu'un binaire de contact ?

Un binaire de contact est un type d'objet dans l'espace où deux corps distincts sont en contact l'un avec l'autre, ressemblant à une structure en forme de bonhomme de neige.

Pourquoi la découverte de deux lunes en orbite autour d’un astéroïde est-elle importante ?

Cette découverte est importante car elle donne un aperçu des processus de formation des planètes au début du système solaire. Les systèmes liés par gravitation comme Dinkinesh peuvent aider les scientifiques à comprendre comment les planètes accumulent de la matière au fil du temps.

Quelle est la mission de Lucy, l'exploratrice d'astéroïdes de la NASA ?

La mission de la sonde spatiale Lucy est d'étudier les astéroïdes de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter qui ont conservé leur composition originale depuis la formation du système solaire. Lucy vise à étudier les éléments constitutifs des planètes et leurs processus de formation.

(Source : NASA)