Des scientifiques réécrivent l’histoire des coraux noirs et révèlent leur origine il y a 437 millions d’années

Des scientifiques du Queensland Museum Network et du Musée national d'histoire naturelle de la Smithsonian Institution ont fait une découverte révolutionnaire sur les coraux noirs. Leurs recherches ont révélé que les coraux noirs sont originaires des talus continentaux il y a environ 437 millions d'années, remettant en question la croyance répandue selon laquelle les espèces des grands fonds ont évolué à partir d'ancêtres des eaux peu profondes. Cette découverte fournit des informations précieuses sur l’évolution de la vie océanique et souligne l’importance de protéger ces anciennes lignées.

L'auteur principal, le Dr Jeremy Horowitz, a mené la recherche dans le cadre de son doctorat. et a travaillé aux côtés du Dr Tom Bridge et du Dr Peter Cowman. L’étude impliquait l’analyse de 83 espèces de coraux noirs et la création d’une histoire évolutive détaillée remontant au début de la période silurienne. Ceci a été réalisé en extrayant et en séquençant l’ADN de plus de 80 espèces uniques. Les chercheurs disposent désormais de données sur plus de 150 espèces de coraux noirs, ce qui représente une étape importante dans la compréhension de l’histoire évolutive et de la taxonomie de ces organismes.

La préservation de la biodiversité est cruciale pour maintenir la stabilité et la résilience des écosystèmes face aux changements environnementaux. La recherche sur l'adaptation des coraux noirs à diverses profondeurs sur des millions d'années fournit des informations précieuses sur l'amélioration de leur résilience, ce qui est particulièrement important compte tenu des défis posés par le changement climatique. Ces nouvelles connaissances pourraient jouer un rôle important dans les efforts de sauvegarde des espèces de coraux.

Cette recherche contribue à un puzzle plus vaste consistant à comprendre l’histoire évolutive et la dynamique écologique des écosystèmes des grands fonds. Il élargit également nos connaissances sur la façon dont la vie s’adapte aux environnements extrêmes et souligne l’importance de préserver les lignées anciennes pour la conservation de la biodiversité. De plus, l’étude a utilisé des technologies de pointe telles que l’écrémage du génome et l’enrichissement ciblé des régions génomiques, ouvrant la voie à de futurs progrès et innovations dans les sciences marines.

Les coraux noirs présentent un intérêt particulier en raison de leur longévité exceptionnelle et de leur capacité unique à éviter le cancer, leur permettant de vivre plus de 4,000 XNUMX ans. Des recherches plus approfondies, notamment le séquençage du génome complet des coraux noirs, pourraient fournir des informations sur leur durée de vie prolongée et leurs applications potentielles pour les thérapies biomédicales humaines.

Cette étude révolutionnaire ouvre de nouvelles voies pour comprendre l’histoire et la biologie des coraux noirs, et ses résultats ont des implications significatives pour les sciences marines, la conservation et la recherche médicale.

Sources:

– Jeremy Horowitz et al, « Evolution bathymétrique des coraux noirs à travers le temps profond », Actes de la Royal Society B : Biological Sciences (2023).

– Musée du Queensland. "L'histoire des coraux noirs réécrite." (2023, 4 octobre). Récupéré le 4 octobre 2023.