Une installation de soufflerie historique teste la fusée Mars Ascent Vehicle de la NASA

L'équipe Mars Ascent Vehicle (MAV) de la NASA a récemment terminé des tests en soufflerie au Marshall Space Flight Center de la NASA. L’installation contribue depuis longtemps aux missions de la NASA, notamment au programme Apollo. Elle joue désormais un rôle crucial dans la préparation du premier lancement de fusée depuis Mars.

Les tests, qui ont eu lieu du 10 au 15 juillet, ont consisté à collecter des données aéroacoustiques à l'aide de modèles réduits imprimés en 3D du MAV. L'objectif était de comprendre la dynamique de la conception du MAV et d'améliorer son aérodynamisme, ses performances, sa contrôlabilité et son chargement.

La soufflerie de Marshall ne mesure que 24 pouces de long et 14 pouces de hauteur et de largeur, mais elle est capable d'atteindre des vitesses supersoniques allant jusqu'à Mach 5 (environ 3,800 XNUMX mph). Il a joué un rôle déterminant dans les tests de fusées emblématiques telles que Redstone, Jupiter-C et Saturn, ainsi que dans les conceptions de navettes spatiales et de systèmes de lancement spatial (SLS).

Au cours des essais en soufflerie, des modèles réduits du MAV ont été testés sous plusieurs angles pour étudier les effets du flux d'air sur la structure du véhicule. L'équipe a recherché les zones d'écoulement turbulent, d'oscillations de choc et de fluctuations de pression susceptibles d'affecter les performances du véhicule.

Le MAV est un élément essentiel de la mission conjointe entre la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA) visant à ramener sur Terre des échantillons scientifiquement sélectionnés de Mars au début des années 2030. Le MAV transportera des tubes contenant des échantillons de roche et de sol martiens en orbite autour de Mars, où ils seront transférés vers le vaisseau spatial Earth Return Orbiter.

Les données recueillies lors des essais en soufflerie, ainsi que d'autres analyses, aideront l'équipe à mieux comprendre les environnements que le MAV rencontrera alors qu'il deviendra le premier véhicule à être lancé depuis la surface d'une autre planète.

La réussite des essais en soufflerie constitue une étape importante dans le développement du MAV et de la campagne Mars Sample Return. Cette campagne vise à récupérer des échantillons collectés par le rover Perseverance de la NASA et à les étudier à l'aide d'instruments avancés sur Terre. Les échantillons ont le potentiel de révéler l’évolution précoce de Mars et de donner un aperçu de la possibilité d’une vie microbienne ancienne sur la planète.

Le MAV est géré chez Marshall et serait lancé à bord du Sample Retrieval Lander pour un voyage de deux ans vers Mars. Après avoir collecté les échantillons, le MAV se lancerait depuis Mars en orbite, où l'Earth Return Orbiter capturerait le conteneur d'échantillons.

Les échantillons devraient arriver sur Terre au début des années 2030, marquant une avancée importante dans l’exploration spatiale et la recherche scientifique.

