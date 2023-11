Les astronautes Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara entrent dans l'histoire avec une sortie dans l'espace entièrement féminine

À un moment historique pour l'exploration spatiale, les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara ont accompli un exploit extraordinaire en devenant le deuxième duo d'astronautes entièrement féminins à entreprendre une sortie dans l'espace. Le 1er novembre, à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS), Moghbeli et O'Hara ont marqué l'histoire.

Les principaux objectifs de la mission comprenaient l'installation de matériel vital pour améliorer les capacités de suivi solaire des panneaux solaires sur l'ISS et le retrait du matériel de communication radio. L'installation prévue d'un repose-pieds sur le bras robotique a été reportée pour une future sortie dans l'espace, Moghbeli se dirigeant manuellement vers le chantier sous la direction de Mission Control.

Au cours de la sortie dans l'espace, O'Hara a réinstallé l'équipement sur l'anneau de course Solar Alpha Rotary Joint (SARJ), effectué la maintenance des outils et abordé une tâche avancée liée à un chariot d'équipement d'équipage et d'aide à la traduction (CETA), ouvrant la voie à de futurs travaux sur le Groupement des Radiofréquences (RFG). Moghbeli, quant à lui, a transmis des images provenant de caméras de sortie dans l'espace, examiné des gants de combinaison spatiale pour inspection et participé à une évaluation cognitive sur un ordinateur.

Tout au long de cette mission de 6 heures et 42 minutes, les deux astronautes ont accompli leur tâche avec précision et expertise. O'Hara a rencontré un problème mineur avec son transporteur de communication vers la fin de la sortie dans l'espace, mais cela n'a pas gêné sa vision ni affecté le succès de la mission.

Une fois leur tâche terminée, Moghbeli et O'Hara sont retournés en toute sécurité au sas du Quest. La sortie dans l'espace s'est officiellement terminée lorsque le sas a été repressurisé à 2 h 47 HAE. Dans une réflexion post-sortie dans l'espace, Moghbeli a exprimé l'importance de l'expérience, la qualifiant de « moment très spécial » et félicitant sa collègue O'Hara pour ses réalisations remarquables. O'Hara a fait écho à ces sentiments, soulignant l'importance de leur mission et leur dévouement collectif à l'exploration de l'espace.

Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara sont membres à part entière de l'Expédition 70, qui a débuté le 27 septembre 2023. Cette expédition donne la priorité à un large éventail d'études en microgravité, en se concentrant sur des domaines tels que la santé cardiaque, les traitements contre le cancer, les techniques de fabrication spatiale, etc. avec pour objectif ultime d’améliorer la vie sur Terre et dans l’espace.

Cette sortie historique dans l'espace marquait la 269e activité extravéhiculaire (EVA) en soutien à l'assemblage, à la maintenance et aux mises à niveau de la Station spatiale internationale. En tant que 12e sortie dans l'espace de l'année et la deuxième de l'Expédition 70, la réussite remarquable de Moghbeli et O'Hara constitue une source d'inspiration pour les générations futures tout en soulignant l'engagement inébranlable de la NASA en faveur de la diversité et des frontières de l'exploration.

Questions fréquentes

1. Combien de sorties dans l’espace entièrement féminines y a-t-il eu ?

À ce jour, il y a eu deux sorties dans l’espace entièrement féminines. La première a eu lieu le 18 octobre 2019, menée par les astronautes de la NASA Christina Koch et Jessica Meir. La deuxième sortie dans l'espace entièrement féminine a eu lieu le 1er novembre 2023, avec les astronautes Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara.

2. Quel est le but d’une sortie dans l’espace ?

Les sorties dans l'espace, également connues sous le nom d'activités extravéhiculaires (EVA), sont essentielles à l'assemblage, à la maintenance et à la mise à niveau de la Station spatiale internationale (ISS). Les astronautes effectuent un large éventail de tâches, notamment des travaux de réparation, l'installation d'équipements, des expériences scientifiques et des inspections de systèmes en dehors des limites de la station spatiale.

3. Quelle est l’importance de la diversité dans l’exploration spatiale ?

La diversité joue un rôle crucial dans l’exploration spatiale car elle favorise différentes perspectives, idées et expériences. Il permet une compréhension plus complète de l’univers et favorise l’innovation dans la résolution de défis complexes. L'engagement de la NASA en faveur de la diversité garantit que ses équipes reflètent la diversité du monde dans lequel nous vivons et renforce les efforts de collaboration pour repousser les limites de l'exploration spatiale.