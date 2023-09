La mission OSIRIS-REx de la NASA se prépare pour sa finale risquée dans le désert de l'Utah

L'ambitieuse mission de la NASA visant à récupérer un échantillon d'astéroïde et à le ramener sur Terre touche à sa périlleuse conclusion alors que la sonde spatiale OSIRIS-REx devrait atterrir dimanche dans le désert de l'Utah. L’échantillon, qui pourrait être le plus grand jamais récupéré lors d’une telle mission, devrait fournir des informations précieuses sur la formation de notre système solaire et les origines de la vie sur Terre.

La sonde OSIRIS-REx, lancée en 2016, a collecté l'échantillon d'un astéroïde appelé Bennu il y a près de trois ans. L'atterrissage est prévu dimanche matin sur un site de test dans l'Utah, où la capsule contenant l'échantillon sera libérée à environ 67,000 XNUMX milles de la Terre.

La descente finale de la capsule dans l'atmosphère terrestre durera 13 minutes, durant lesquelles elle atteindra une température maximale de 5,000 XNUMX degrés Fahrenheit. Si tout se passe comme prévu, la capsule atterrira en douceur sur le sol du désert à l’aide de parachutes.

Atteindre la zone cible pour l'atterrissage, qui couvre 250 miles carrés, équivaut à lancer une fléchette sur toute la longueur d'un terrain de basket et à toucher la cible, selon Rich Burns, chef de projet OSIRIS-REx de la NASA. Cependant, la mission n’est pas sans risques et les équipes se sont préparées à un « scénario d’atterrissage brutal » pour assurer la préservation du matériel de l’astéroïde.

Une fois la capsule posée au sol, elle sera examinée quant à son état puis transportée vers une salle blanche temporaire. Le lendemain, l'échantillon sera transporté par avion au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas, où il sera analysé et étudié par des scientifiques.

La NASA devrait annoncer les premiers résultats lors d'une conférence de presse le 11 octobre. Cette mission marque la première fois que la NASA tente de ramener un échantillon d'astéroïde sur Terre, et elle pourrait fournir des informations cruciales sur la formation de notre système solaire et la possibilité de la vie au-delà de la Terre.

Sources : NASA

Définitions:

– OSIRIS-REx : sonde spatiale de la NASA lancée en 2016 pour prélever un échantillon de l'astéroïde Bennu.

– Bennu : Astéroïde d’un diamètre de 500 mètres qui orbite autour du Soleil et s’approche de la Terre tous les six ans.

– Capsule : Le conteneur dans lequel l’échantillon d’astéroïde est stocké pour le voyage de retour vers la Terre.

– Parachutes : Dispositifs utilisés pour ralentir la descente de la capsule lors de l'atterrissage.

– « Scénario d'atterrissage brutal » : situation dans laquelle la capsule d'échantillon subit un atterrissage loin d'être idéal mais des mesures ont été prises pour assurer la préservation du matériau de l'astéroïde.

– Johnson Space Center : centre de la NASA à Houston, au Texas, où l'échantillon sera analysé et étudié.

– Système solaire : Ensemble de planètes, lunes, astéroïdes et autres objets célestes qui tournent autour du Soleil.

