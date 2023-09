La plus ancienne structure en bois découverte : une civilisation ancestrale avancée ?

Les archéologues ont récemment fait une découverte révolutionnaire : la plus ancienne structure en bois jamais découverte, datant de près d'un demi-million d'années. Cette découverte suggère que nos ancêtres étaient bien plus avancés qu’on ne le pensait auparavant. Cette structure remarquable a été découverte aux chutes de Kalambo en Zambie, près de la frontière avec la Tanzanie, et est exceptionnellement bien conservée. On pense qu’il s’agissait d’une plate-forme, d’une passerelle ou d’une habitation surélevée qui maintenait nos proches au-dessus de l’eau.

Le bois porte des marques de coupe, indiquant que des outils primitifs ont été utilisés pour assembler deux grosses bûches afin de créer la structure. En plus de la plate-forme en bois, une collection d'outils en bois, dont une cale et un bâton à creuser, ont également été découverts sur le site. Cette découverte remet en question l’idée selon laquelle nos ancêtres n’utilisaient le bois qu’à des fins limitées, comme allumer un feu ou chasser.

Larry Barham, l'auteur principal de l'étude et archéologue à l'Université de Liverpool, a déclaré que cette découverte avait changé sa perception de nos ancêtres. Cela démontrait qu’ils avaient la capacité de transformer leur environnement et de créer quelque chose d’innovant. Barham pense que cela indique un niveau élevé de pensée abstraite et peut-être même des compétences linguistiques.

La structure est une découverte fortuite faite lors de fouilles en 2019 près de la rivière Kalambo, au-dessus d'une cascade qui atteint une hauteur de 235 mètres. On pense que le niveau d’eau élevé des chutes a préservé la structure en bois au fil des siècles. Les découvertes concernant le bois ancien sont rares en raison de sa tendance à pourrir sans laisser de trace pour les générations futures.

Pour déterminer avec précision l’âge de la structure, les chercheurs ont utilisé une nouvelle méthode appelée datation par luminescence, qui mesure la dernière fois que les minéraux ont été exposés au soleil. Cela a révélé que la structure est vieille d'au moins 476,000 700,000 ans, soit avant l'évolution de l'Homo sapiens. Des fossiles d'Homo heidelbergensis, un parent humain, ont été découverts dans la région, datant de 200,000 XNUMX à XNUMX XNUMX ans.

Cette découverte remet en question la croyance dominante selon laquelle les ancêtres humains étaient nomades. L'emplacement de la structure à proximité des cascades, qui constituaient une source d'eau fiable, suggère qu'elle aurait pu servir d'habitation permanente. Cependant, cette hypothèse n’a pas encore été prouvée et des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Dans l’ensemble, cette incroyable découverte met en valeur les immenses capacités et l’ingéniosité de nos ancêtres. Cela témoigne de leur réflexion avancée, de leurs capacités de planification et de la création de structures jamais vues auparavant. Cette découverte soulève des questions intrigantes sur le développement des premières civilisations et souligne la nécessité d’une exploration et d’une étude plus approfondies de notre passé lointain.

