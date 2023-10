Une sortie historique exclusivement féminine dans l’espace aura lieu le 30 octobre

Deux astronautes de la NASA, Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara, sont sur le point d'entrer dans l'histoire en effectuant une sortie dans l'espace exclusivement féminine à bord de la Station spatiale internationale (ISS) le 30 octobre. Il s'agira de la quatrième activité extravéhiculaire (EVA) impliquant un astronaute entièrement féminin. équipage féminin, les trois précédents étant dirigés par la même paire d’astronautes.

La sortie dans l'espace, initialement prévue pour le 20 octobre, a été retardée en raison d'une fuite de liquide de refroidissement dans un radiateur de secours du module scientifique russe Nauka de l'ISS. Pour assurer la sécurité des astronautes, la NASA a reporté deux prochaines sorties dans l'espace aux États-Unis. L'agence spatiale russe effectuera sa propre sortie dans l'espace le 25 octobre pour enquêter plus en détail sur la fuite d'ammoniac.

L'importance de cet événement est soulignée par les défis posés par les combinaisons spatiales actuelles de la NASA, connues sous le nom d'unités de mobilité extravéhiculaire (EMU). Ces combinaisons ont été conçues dans les années 1970 et leurs tailles reflètent principalement les proportions corporelles des astronautes masculins. Cela a rendu les sorties dans l’espace avec des astronautes de plus petite taille, comme les femmes, relativement rares. Cependant, les futurs programmes de la NASA, y compris l’exploration de la Lune, développent des combinaisons spatiales adaptées à une gamme plus diversifiée de tailles corporelles.

Malgré les défis de taille, les astronautes féminines de la NASA ont prouvé leur capacité d’adaptation. Les astronautes Christina Koch et Jessica Meir ont réalisé avec succès une série de sorties dans l'espace en 2019 et 2020, brisant les stéréotypes associés aux combinaisons spatiales de taille limitée. La prochaine sortie dans l'espace entièrement féminine avec Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara se concentrera sur des tâches de maintenance essentielles, notamment le retrait d'un boîtier électronique défectueux d'une antenne de communication et le remplacement d'un ensemble de roulements sur le joint rotatif solaire alpha.

Cette sortie historique dans l'espace représente une avancée significative vers l'égalité des sexes dans l'exploration spatiale et souligne l'engagement de la NASA en faveur de la diversité et de l'inclusion. Cela ouvre également la voie à de futures missions qui impliqueront des astronautes présentant un plus grand nombre de morphologies, garantissant ainsi que l’exploration spatiale reste accessible à tous.

