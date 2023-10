Biologie de la mastication des hippopotames : des défenses proéminentes et des bouches larges et béantes limitent l'efficacité

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Zurich, en Suisse, a révélé que les grandes défenses et l'ouverture large des hippopotames restreignent leurs mouvements de mastication, ce qui entraîne une mastication inefficace. Les résultats, publiés dans la revue en libre accès PLOS ONE, mettent en lumière la biologie unique de la mastication de ces créatures aquatiques.

Les hippopotames sont connus pour avoir l’ouverture la plus large de tous les mammifères, ce qui leur permet de consommer de grandes quantités de végétation. Cependant, l’étude suggère que leur capacité à mâcher est limitée en raison de la taille et de la disposition de leurs dents. Les chercheurs ont observé le comportement de mastication des hippopotames communs et des hippopotames pygmées à l’aide de séquences vidéo d’animaux de zoo. Ils ont également examiné les crânes de spécimens de musée pour mesurer la taille et la disposition des dents et ont recherché des signes d'usure indiquant des habitudes de mastication.

Les résultats ont montré qu’il y avait peu de différence dans la largeur de la mâchoire supérieure et inférieure ou des dents des joues entre les deux espèces d’hippopotames, ce qui suggère un mouvement de mastication principalement vertical. Cependant, il a été découvert que les dents de devant supérieures et inférieures imbriquées chez les hippopotames communs empêchent presque complètement la mastication latérale. En revanche, les hippopotames pygmées utilisent un léger mouvement de broyage latéral lors de la mastication.

Les chercheurs pensent que les ancêtres des hippopotames modernes comptaient davantage sur les mouvements de la mâchoire, mais cette capacité s'est perdue au fil du temps. L’évolution d’une mâchoire rigide et d’un large écart peut avoir donné la priorité à la capacité de combat plutôt qu’à l’efficacité de la mastication. Il est également suggéré qu'une mastication inefficace pourrait avoir contribué au mode de vie semi-aquatique des hippopotames communs.

L’étude souligne que la plupart des herbivores s’appuient sur des mouvements latéraux de la mâchoire pour broyer leur nourriture, alors que les hippopotames y ont renoncé en raison de leur besoin d’une mâchoire rigide lors des combats avec d’autres hippopotames. La recherche contribue à une meilleure compréhension de la biologie de mastication unique des hippopotames et des facteurs qui façonnent leur comportement alimentaire.

Titre : Biologie de la mastication des hippopotames : des défenses proéminentes et des bouches larges limitant l'efficacité

Source : PLOS ONE, DOI : 10.1371/journal.pone.0291825