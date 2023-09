L'histoire du désert du Sahara : des étendues sauvages arides aux savanes vertes

Une étude récente menée par des chercheurs finlandais et britanniques a mis en lumière l'histoire du désert du Sahara, révélant qu'il n'a pas toujours été la vaste étendue aride que nous connaissons aujourd'hui. En reconstruisant les transformations périodiques du Sahara sur 800,000 XNUMX ans à l’aide d’un nouveau modèle climatique, l’équipe a pu donner un aperçu des périodes humides africaines et des facteurs qui les ont motivées.

Les périodes humides africaines font référence à des périodes pendant lesquelles le continent africain a connu des conditions beaucoup plus humides et plus vertes qu’aujourd’hui. Le modèle climatique utilisé dans l'étude conforte l'hypothèse selon laquelle ces périodes sont influencées par la précession orbitale de la Terre, qui provoque des variations dans la force du système de mousson africaine et des quatre saisons. En conséquence, la région du Sahara a reçu davantage de précipitations durant ces périodes.

En outre, la recherche a révélé que pendant les périodes glaciaires, les oscillations de l'orbite terrestre avaient un effet minime sur le climat du Sahara, la présence de grands glaciers aux latitudes plus élevées neutralisant leur impact. Cette découverte indique que les moussons africaines étaient limitées pendant ces périodes plus froides.

Comprendre l’histoire du Sahara et ses périodes de verdissement a des implications au-delà de la science du climat. Ces périodes d’humidité accrue auraient pu offrir aux humains et à d’autres espèces la possibilité de traverser le Sahara, qui était généralement une région difficile à traverser. L’étude suggère que ces périodes plus vertes pourraient avoir joué un rôle dans la propagation de l’humanité à travers le monde.

Les chercheurs estiment que leur capacité à modéliser avec précision les périodes humides d’Afrique du Nord constitue une réussite importante. Cela améliore non seulement notre compréhension de la répartition humaine, mais contribue également à notre connaissance de l’évolution de notre espèce en Afrique.

Sources: Communications Nature