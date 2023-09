Forte incertitude quant à l’impact climatique des forêts mondiales : les experts réclament une estimation plus complète

Le rôle des forêts mondiales dans la lutte contre le changement climatique reste incertain, les estimations de leur impact variant considérablement. Certaines études suggèrent que les forêts émettent environ 6 milliards de tonnes de CO2, tandis que d'autres indiquent qu'elles en absorbent jusqu'à 8 milliards de tonnes. Cette incertitude rend difficile d’évaluer si le monde est sur la bonne voie pour rester en dessous de 2 degrés de changement climatique et entrave les investissements dans la gestion du carbone forestier.

Une étude récente publiée dans Communications Earth & Environment par Gert-Jan Nabuurs de Wageningen University & Research souligne la nécessité de résoudre cette incertitude. L'étude soutient que les méthodes actuelles utilisées pour estimer les émissions et les absorptions de carbone forestier sont inadéquates et appelle à la production de rapports sur les terres forestières gérées et non gérées. Actuellement, seules les forêts aménagées, qui constituent environ 55 % des forêts mondiales, sont déclarées pour leurs contributions en CO2.

Les différentes approches utilisées pour estimer le flux de carbone forestier, telles que la modélisation globale, la télédétection et l’équilibrage du budget carbone, emploient différentes interprétations des termes « géré » et « non géré ». En conséquence, les estimations vont de l’action des forêts comme source de CO2 d’environ 6 milliards de tonnes à une absorption nette de moins 8 milliards de tonnes.

Pour résoudre ce problème, l'étude suggère que les pays devraient commencer à rendre compte de toutes les terres forestières, qu'elles soient gérées ou non. L’inclusion des forêts non gérées dans les rapports comblerait un manque de connaissances et aiderait à suivre les progrès vers les objectifs mondiaux de température. Les données et méthodes nécessaires pour estimer les émissions et les absorptions des terres non gérées sont disponibles, et les pays peuvent s'appuyer sur des données en libre accès, l'observation de la Terre et la modélisation.

Dans un premier temps, les estimations des flux de gaz à effet de serre provenant des terres non gérées pourraient être incluses volontairement à des fins d'information dans les rapports nationaux. Par la suite, ils pourraient être intégrés dans la comptabilité officielle des objectifs climatiques. Cette approche encouragerait l’inclusion de forêts non gérées riches en carbone et vulnérables au changement climatique et aux activités humaines.

L'étude propose également une approche plus bilatérale, dans laquelle les pays industrialisés apporteraient soutien et expertise aux pays en développement en matière d'analyse du carbone forestier. Cela compléterait les négociations de l’ONU lors des réunions de la COP, qui tendent à donner des résultats décroissants.

En conclusion, il est crucial de répondre à la grande incertitude quant à l’impact climatique des forêts mondiales pour une action climatique efficace. En rendant compte des terres forestières gérées et non gérées et en améliorant les méthodes d’estimation, les pays peuvent acquérir une compréhension plus précise du flux de carbone forestier et œuvrer pour atteindre zéro émission nette et rester en dessous de 2 degrés de changement climatique.

La source:

– Gert-Jan Nabuurs et al, Reporting carbon fluxes from unmanaged forest, Communications Earth & Environment (2023). DOI : 10.1038/s43247-023-01005-y

– Université de Wageningen