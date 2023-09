Des chercheurs développent un robot à échelle d'insectes alimenté par combustion

Des chercheurs de l'Université Cornell ont réussi à créer un robot à l'échelle d'un insecte, alimenté par combustion, dépassant les capacités des robots électriques en termes de vitesse, de force, de flexibilité et de capacité de saut. L’équipe a combiné des microactionneurs souples avec un carburant chimique à haute densité énergétique pour surmonter les défis rencontrés par la réduction de la taille des moteurs et des pompes. En utilisant un carburant chimique à haute densité énergétique similaire à celui utilisé dans les automobiles, les chercheurs ont pu augmenter considérablement la puissance et les performances embarquées du robot. Le robot, qui mesure un peu plus d'un pouce de long et pèse l'équivalent d'un trombone et demi, est imprimé en 3D avec une résine ignifuge et équipé de quatre actionneurs qui lui servent de pieds.

Les actionneurs sont capables de produire une force de 9.5 newtons, contre environ 0.2 newton produits par des robots de taille similaire. Le robot peut également fonctionner à des fréquences supérieures à 100 hertz, réaliser des déplacements de 140 % et soulever 22 fois son poids corporel. Ses actionneurs alimentés par combustion lui permettent de naviguer sur des terrains difficiles, de franchir des obstacles, de sauter des distances incroyables et de se déplacer rapidement sur le sol. La conception des actionneurs offre également un haut degré de contrôle, permettant aux opérateurs d'ajuster la vitesse, la fréquence des étincelles et l'alimentation en carburant en temps réel pour déclencher une gamme de réponses.

Les chercheurs prévoient d’enchaîner davantage d’actionneurs pour produire des mouvements puissants et finement contrôlés à plus grande échelle. Ils visent également à développer une version non attachée du robot en utilisant un carburant liquide pouvant être transporté à bord, ainsi que des composants électroniques plus petits. Cette percée dans la robotique à combustion nous rapproche de la réalité de l’utilisation de robots à l’échelle d’insectes dans les opérations de recherche et de sauvetage, d’exploration, de surveillance environnementale, de surveillance et de navigation dans des environnements difficiles.

Source: Université Cornell