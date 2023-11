Une nouvelle étude révèle que la Voie lactée est la source de rayons cosmiques énergétiques

By

Les rayons cosmiques, constitués de particules subatomiques comme les protons et les électrons, fascinent depuis longtemps les scientifiques par leurs énergies extrêmes. Ces particules ont des énergies des millions de fois supérieures à celles qui peuvent être produites par les accélérateurs de particules sur Terre. Pendant des décennies, les chercheurs ont cru que les rayons cosmiques provenaient de sources situées en dehors de la Voie Lactée, notre galaxie natale. Cependant, une étude récente remet en question cette notion en suggérant que ces particules énergétiques peuvent également émerger de notre galaxie.

L'étude, menée à l'aide des données du télescope électronique calorimétrique (CALET) de la Station spatiale internationale (ISS), a révélé que plus de sept millions de particules de rayons cosmiques à ultra haute énergie ont été détectées depuis 2015. Ce détecteur sensible a permis de mieux comprendre les origines. de rayons cosmiques, indiquant qu'ils proviennent probablement de restes de supernova proches, les restes d'étoiles explosées.

Les résultats ouvrent la possibilité passionnante que la matière provenant de restes spécifiques de supernova dans notre galaxie puisse être mesurée ici sur Terre. Bien que les scientifiques n'aient pas encore identifié les sources exactes de ces rayons cosmiques, ils soupçonnent qu'au moins trois des 12 restes de supernova situés à moins de 3,000 800 années-lumière de notre système solaire pourraient en être responsables. L'un des principaux candidats est Vela, située à environ XNUMX années-lumière. L'explosion de Vela aurait été visible sous la forme d'un éclair brillant, même pendant la journée, et elle est associée au pulsar Vela, une étoile à neutrons en rotation rapide.

Les résultats mettent non seulement en lumière les origines des rayons cosmiques, mais fournissent également des preuves à l’appui de la compréhension actuelle de l’accélération des électrons à haute énergie dans les restes de supernova. Ils offrent des informations précieuses sur ces vestiges et contribuent à améliorer notre compréhension de la galaxie et de ses sources cosmiques.

La capacité du télescope CALET à détecter des rayons cosmiques d'énergies allant jusqu'à 10 téravolts représente une avancée significative dans notre capacité à étudier ces particules insaisissables. Grâce à ses observations continues jusqu'au retrait de l'ISS, probablement d'ici la fin de la décennie, l'équipe espère découvrir davantage de réponses sur les origines de ces rayons cosmiques énergétiques.

FAQ:

Q : Que sont les rayons cosmiques ?

R : Les rayons cosmiques sont des particules subatomiques, telles que des protons et des électrons, dotées d’énergies extrêmement élevées.

Q : D’où viennent les rayons cosmiques ?

R : Alors que l’on croyait auparavant que leurs origines se situaient en dehors de la Voie lactée, des découvertes récentes suggèrent que les rayons cosmiques peuvent également émerger de l’intérieur de notre galaxie.

Q : Qu’est-ce que CALET ?

R : Le télescope électronique calorimétrique (CALET) est un instrument sensible monté sur la Station spatiale internationale (ISS) pour détecter les rayons cosmiques.

Q : Qu’est-ce que Vela ?

R : Vela est un vestige de supernova situé à environ 800 années-lumière. Il est associé au pulsar Vela, une étoile à neutrons en rotation rapide.

Q : Quelle est la signification des résultats de l’étude ?

R : Les résultats de l'étude fournissent des informations précieuses sur les origines des rayons cosmiques et soutiennent la compréhension actuelle de l'accélération des électrons à haute énergie dans les restes de supernova.