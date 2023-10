Un océan caché au fond de la Nouvelle-Zélande pourrait expliquer de mystérieux tremblements de terre

Des capteurs ont détecté la présence d’un vaste océan caché enfoui à trois kilomètres sous le fond marin au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Cette découverte offre une explication potentielle aux mystérieux tremblements de terre « au ralenti » qui ont secoué la nation insulaire. La révélation est venue d’une image sismique 3D capturée par des capteurs remorqués derrière un navire de recherche.

L'océan caché a été découvert dans une province volcanique qui s'est formée lorsqu'un énorme panache de lave a percé la surface de la Terre dans l'océan Pacifique il y a 125 millions d'années. L’équipe a utilisé des analyses sismiques pour créer une image 3D de l’ancien plateau volcanique, révélant d’épaisses couches de sédiments entourant les volcans enfouis. Des expériences en laboratoire sur des échantillons de carottes de forage de la roche volcanique ont montré que l'eau représentait près de la moitié de son volume.

La faille responsable des tremblements de terre lents, appelés événements de glissement lent, libère une pression tectonique sur plusieurs jours ou mois plutôt que quelques minutes ou secondes. Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps que ces événements sont liés aux eaux souterraines, et la découverte de l’océan caché fournit une preuve géologique directe.

L'auteur principal, Andrew Gase, chercheur postdoctoral à l'Institut de géophysique de l'Université du Texas, a expliqué que la quantité d'eau trouvée est beaucoup plus élevée que la normale, ce qui suggère qu'elle pourrait avoir un impact significatif sur la faille. Comprendre comment cet océan caché affecte les tremblements de terre pourrait fournir des informations précieuses sur les grands tremblements de terre.

Les chercheurs supposent que les mers peu profondes dans lesquelles se sont produites les éruptions volcaniques ont érodé les volcans, créant des roches poreuses et fragmentées qui ont agi comme un aquifère. Au fil du temps, cette roche s’est transformée en argile, emprisonnant encore plus d’eau. Des forages plus profonds sont désormais nécessaires pour déterminer où aboutit l’eau et si elle affecte la pression autour de la faille.

Cette découverte est cruciale car elle conforte la théorie selon laquelle la pression de l’eau souterraine joue un rôle dans le déclenchement des tremblements de terre à glissement lent. En acquérant une compréhension plus approfondie de ce processus, les scientifiques pourraient être en mesure d'améliorer leur capacité à prédire et à atténuer l'impact des grands tremblements de terre.

