La mission chinoise Chang'e-4 dévoile les secrets de la Lune

La mission chinoise Chang'e-4 a fourni des informations révolutionnaires sur les mystères de la Lune. La mission, menée par l'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA), a franchi l'étape historique de l'atterrissage sur la face cachée de la Lune en 2018. Depuis lors, le vaisseau spatial a capturé des images remarquables et extrait des échantillons de minéraux, mettant en lumière la lune. histoire géologique.

Les résultats de la mission Chang'e-4 ont été récemment publiés dans le Journal of Geophysical Research : Planets. L'analyse a révélé que les 130 premiers mètres de la surface lunaire sont constitués de plusieurs couches de poussière, de terre et de roches brisées. Les chercheurs ont également découvert cinq couches distinctes de lave lunaire sous cette surface, qui se sont répandues dans le paysage il y a des milliards d’années.

Les experts estiment que la Lune s'est formée il y a 4.51 milliards d'années lorsqu'un objet de la taille de Mars est entré en collision avec la Terre, provoquant la rupture d'un fragment. Au cours des 200 millions d’années qui ont suivi, la Lune a subi divers impacts de débris spatiaux, créant des fissures à sa surface. Tout comme la Terre, le manteau lunaire contenait des poches de magma en fusion, qui se sont infiltrées dans les fissures à cause des éruptions volcaniques.

Cependant, les nouvelles données de Chang'e-4 révèlent que l'activité volcanique sur la Lune a progressivement diminué au fil du temps. Plus la roche volcanique était proche de la surface de la lune, plus elle devenait mince, ce qui suggère que la lune se refroidissait et devenait géologiquement inactive.

Alors que l’activité volcanique aurait cessé il y a entre un milliard et 100 millions d’années, des chercheurs, dont l’expert en astrogéologie Jianqing Feng, spéculent qu’il pourrait encore y avoir du magma caché profondément sous la surface lunaire.

Cette mission révolutionnaire ne marque que le début de l'exploration et de la cartographie plus approfondies des caractéristiques géologiques de la Lune par la mission Chang'e-4. Les découvertes faites jusqu'à présent fournissent des informations précieuses sur le passé de la Lune et contribuent à notre compréhension de l'histoire du système solaire.

