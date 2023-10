By

Les scientifiques ont fait des découvertes importantes sur l'histoire de la Lune grâce à la mission chinoise Chang'e-4. Le vaisseau spatial, qui a atterri sur la face cachée de la Lune en 2018, a collecté des données et capturé des images, mettant en lumière les mystères cachés sous sa surface.

Les résultats, publiés dans le Journal of Geophysical Research: Planets, révèlent que les 130 pieds supérieurs de la surface lunaire sont constitués de couches de poussière, de terre et de roches brisées. Les chercheurs ont également découvert cinq couches distinctes de lave lunaire qui se sont répandues à travers le paysage il y a des milliards d’années.

Selon les experts, la Lune s'est formée il y a 4.51 milliards d'années lorsqu'un objet de la taille de Mars est entré en collision avec la Terre, entraînant la rupture d'un morceau. Au cours des 200 millions d’années qui ont suivi, la Lune a subi un bombardement continu de débris spatiaux, laissant des fissures à sa surface. Le manteau lunaire contenait des poches de magma en fusion, qui remplissaient les fissures lors des éruptions volcaniques.

Cependant, les nouvelles données de Chang'e-4 indiquent que l'activité volcanique sur la Lune a cessé il y a entre un milliard et 100 millions d'années, la rendant « géologiquement morte ». Malgré cela, les chercheurs pensent qu’il pourrait encore y avoir du magma enfoui profondément sous la surface lunaire.

Les découvertes faites par la mission Chang'e-4 fournissent des informations cruciales sur la formation de la Lune et les processus qui ont façonné sa surface au fil des milliards d'années. Bien que cela marque le début de l'enquête sur l'histoire de la Lune, l'équipe de recherche à l'origine de la mission s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus à découvrir.

Titre : Nouveaux secrets découverts : un aperçu du passé de la Lune

Définitions:

– Chang'e-4 : L'atterrisseur et le rover de l'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) qui ont atterri avec succès sur la face cachée de la Lune en 2018.

– Journal of Geophysical Research : Planets : Une revue scientifique qui publie des recherches sur la science planétaire, y compris des études sur la Lune.

– Manteau lunaire : couche située sous la croûte lunaire qui contient des poches de magma en fusion.

– Géologiquement mort : Désigne un corps céleste qui ne présente plus de processus géologiques actifs.

– Magma : Roche en fusion située sous la surface de la Terre ou d’un autre corps planétaire.

