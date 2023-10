Les secrets surprenants cachés sous la croûte terrestre

Dans une étude révolutionnaire, des scientifiques ont fait une découverte fascinante sur le manteau terrestre, la couche située entre la croûte et le noyau. Il s’avère que sous nos pieds se trouve un énorme réservoir d’eau, comparable en taille aux océans Pacifique, Atlantique et Indien réunis.

Contrairement à l’eau liquide que nous connaissons à la surface de la Terre, cette eau est stockée sous forme d’ions à l’intérieur des cristaux du manteau. Cette découverte remet en question la croyance de longue date selon laquelle les manteaux supérieur et inférieur sont dépourvus d’eau. Cela suggère que la zone de transition entre eux, située à environ 255-410 milles sous terre, est en réalité humide.

Les chercheurs ont mené des expériences sur des roches représentatives de la zone de transition mantellique. En observant les niveaux de viscosité de ces roches, ils ont trouvé une corrélation avec les niveaux mesurés du manteau. Cela indique que la zone de transition contient effectivement de l'eau.

En outre, l’étude suggère que la Terre pourrait être « humide jusqu’en son noyau ». Il est proposé que le manteau lui-même soit capable de produire de l'eau par des réactions chimiques, plutôt que de compter uniquement sur des collisions avec des comètes riches en glace au cours des débuts de l'histoire de la planète.

La révélation de ce vaste système d’eau souterraine a des implications au-delà de notre propre planète. Cela soulève la possibilité que d’autres corps célestes, y compris des planètes extrasolaires, puissent également abriter des océans cachés dans leur manteau.

La présence d'eau en profondeur à l'intérieur de la Terre a des conséquences potentielles sur l'activité sismique. Lorsque l’eau s’échappe des cristaux, elle peut générer une pression énorme, déclenchant finalement des tremblements de terre qui prennent naissance à des centaines de kilomètres sous la surface. Cela jette un nouvel éclairage sur les origines mystérieuses de certains événements sismiques.

Malgré ces découvertes remarquables, la communauté scientifique reste incertaine quant aux origines exactes et aux quantités d’eau sur notre planète. Le débat en cours met en évidence la complexité de l'évolution de la Terre et sa pertinence pour la compréhension des autres corps célestes.

FAQ:

Q : Où est l’eau découverte dans l’étude ?

R : L'eau se trouve dans le manteau, la couche située entre la croûte et le noyau terrestre.

Q : Comment l’eau est-elle stockée ?

R : L’eau est stockée dans des cristaux sous forme d’ions plutôt que sous forme liquide.

Q : Quelles implications cette découverte a-t-elle sur l’activité sismique ?

R : La libération d'eau des cristaux peut potentiellement déclencher des tremblements de terre en profondeur sous la surface de la Terre.

Q : D’autres planètes pourraient-elles avoir de l’eau cachée dans leur manteau ?

R : Oui, il est possible que d’autres corps célestes, y compris des planètes extrasolaires, contiennent également des océans cachés dans leur manteau.

Q : Où puis-je trouver plus d’informations sur ce sujet ?

R : Pour plus de détails, vous pouvez lire l'article original sur [The US Sun](https://www.thesun.co.uk/).