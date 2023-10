Comment capturer l'éclipse solaire en toute sécurité avec votre téléphone portable

By

Vous pouvez capturer l’éclipse solaire sur votre téléphone portable, mais pas dans toute sa splendeur. Selon Scott Fisher, professeur d'astronomie à l'Université de l'Oregon, il pourrait y avoir une limitation technique dans la mesure où le soleil n'apparaît pas assez grand sur l'écran pour bien le voir. Prendre une image fixe de l’éclipse est plus facile que d’enregistrer une vidéo car le temps d’exposition est moindre. Fisher recommande d'utiliser un trépied ou d'appuyer votre téléphone contre un objet stable pour éviter le tremblement des mains lors de l'enregistrement de la vidéo.

Il est important de noter qu’il n’est jamais prudent de regarder directement le soleil pendant une éclipse sans lunettes de protection appropriées, car le rayonnement solaire peut endommager la rétine. Les lunettes de soleil ordinaires ne suffisent pas, car elles n’offrent pas une protection suffisante. Les visionneuses solaires sûres doivent être conformes à la norme internationale ISO 12312-2 et doivent répondre à certaines exigences telles que ne pas bloquer plus de 0.00032 % de la lumière du soleil, être exemptes de défauts et couvrir les deux yeux.

Pour capturer l'éclipse solaire sur votre téléphone portable, il est crucial d'utiliser le bon filtre solaire devant l'objectif de l'appareil photo. Le filtre doit être spécialement conçu pour l'observation solaire. Carly Stocks, une photographe basée dans l'Utah, recommande d'utiliser des filtres qui se vissent devant l'objectif, mais en coller un peut également fonctionner. Le filtre doit être plus grand que l'objectif lui-même et doit être conservé à tout moment pendant l'expérience visuelle pour garantir la sécurité de vos yeux et du capteur de l'appareil photo.

Bien qu'il soit possible de capturer le soleil pendant l'éclipse solaire en mode selfie en plaçant un filtre solaire sur l'objectif de la caméra avant, cela peut ne pas donner le meilleur selfie. Stocks explique que l'image sera probablement complètement noire avec un petit soleil. Cependant, vous pouvez utiliser une visionneuse solaire ou une feuille de filtre solaire pour couvrir le soleil dans le cadre et en prendre une photo. Il est important d’être prudent lorsque vous utilisez un filtre plus petit, car cela risquerait d’endommager votre téléphone en essayant de le cadrer.

Si vous n'avez pas de lunettes à éclipse, des visionneuses portables peuvent être utilisées pour couvrir les deux yeux pendant la visualisation. Une autre alternative consiste à créer un projecteur d'observation d'éclipse à faire soi-même en utilisant une boîte en carton, une feuille de papier blanche, du ruban adhésif, des ciseaux et un morceau de papier d'aluminium. En créant un trou d'épingle dans la feuille d'aluminium et en projetant la lumière sur la feuille de papier blanche, un croissant de soleil peut être vu sans regarder directement le soleil.

L'éclipse solaire de samedi sera visible dans plusieurs États américains, notamment l'Oregon, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique, le Texas, la Californie, l'Idaho, le Colorado et l'Arizona.

