OSIRIS-REx de la NASA renvoie des échantillons de l'astéroïde Bennu, y compris de l'eau

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a réussi à rapporter des échantillons de l'astéroïde Bennu, et les résultats préliminaires révèlent la présence non seulement de carbone mais aussi d'eau. Il s’agit d’une découverte importante, car le carbone et l’eau sont des éléments essentiels à la vie sur Terre et potentiellement au-delà.

La collection d'échantillons de Bennu se compose de roches de différentes tailles, de particules de poussière et de particules de taille intermédiaire. Selon l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, l'échantillon d'astéroïde riche en carbone est le plus grand jamais livré sur Terre, avec le potentiel d'aider les scientifiques à enquêter sur les origines de la vie sur notre planète.

Depuis que les échantillons sont arrivés sur Terre le 25 septembre, les scientifiques ont commencé à les étudier et les premières découvertes ne sont qu’un début. La NASA prévoit de continuer à analyser les particules et établira un registre permettant à d'autres scientifiques d'emprunter des parties des échantillons pour des recherches plus approfondies. Certains échantillons seront également exposés dans des musées.

L’étude de ces échantillons d’astéroïdes revêt une immense valeur scientifique. Au cours des prochaines décennies, les scientifiques perceront les secrets cachés dans les roches et la poussière, fournissant ainsi un aperçu de la formation de notre système solaire, des origines de la vie et des mesures potentielles pour empêcher les collisions d'astéroïdes avec la Terre.

De manière passionnante, un « matériau astéroïde bonus » inattendu supplémentaire a été découvert sur la tête du collecteur, le couvercle de la cartouche et la base. Le Johnson Space Center de la NASA est équipé d'outils spécialisés pour étudier ce matériau supplémentaire passionnant.

OSIRIS-REx, le vaisseau spatial responsable de cette incroyable mission, a récupéré l'échantillon de Bennu en 2020. Après avoir passé 18 mois à observer et analyser l'astéroïde, le vaisseau spatial est revenu avec succès sur Terre. Cependant, le voyage d'OSIRIS-REx n'est pas encore terminé. Il va désormais se lancer dans une nouvelle mission baptisée OSIRIS-APEX, où il se dirigera vers un autre astéroïde nommé Apophis.

(Source : NASA)