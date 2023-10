Une nouvelle proposition pour capturer l’insaisissable anneau de photons des trous noirs

Les trous noirs supermassifs sont longtemps restés une énigme, en raison de leur immense pouvoir gravitationnel et de leur nature insaisissable. Si nous avons pu les étudier indirectement grâce à l’observation de leurs disques d’accrétion et de leurs puissants jets, la capture d’une image directe de l’anneau de photons nous a échappé. Cependant, une étude récente publiée dans Acta Astronautica a proposé une nouvelle approche pour potentiellement capturer cette structure insaisissable.

Les trous noirs sont définis par leur horizon des événements, une frontière que la lumière ne peut traverser qu’une seule fois, créant ainsi un point de non-retour. De plus, les trous noirs ont d’autres structures déterminantes telles que la coquille de photons, qui représente la limite intérieure des orbites circulaires stables pour les photons. La coquille de photons, avec un rayon de 1.5 fois le rayon de l’horizon des événements, permet en théorie aux photons de orbiter indéfiniment autour du trou noir.

Bien que l’horizon des événements et la coquille de photons ne puissent pas être observés directement, l’anneau de photons, le mince cercle de lumière provoqué par les photons qui ont frôlé de près le trou noir, peut être observé. Cependant, les observations actuelles de l'anneau photonique sont limitées en résolution et les efforts visant à extraire les données de l'anneau photonique de l'arrière-plan ont été contestés.

Pour surmonter ces limitations, l’étude propose l’utilisation d’une constellation d’interféromètres spatiaux à très longue base (VLBI). Ces antennes seraient placées sur une large orbite terrestre ou orbiteraient autour du point de Lagrange L2 entre la Terre et la Lune. En évitant les interférences de l'atmosphère terrestre, ces récepteurs pourraient capter la lumière radio à des longueurs d'onde plus courtes, permettant ainsi des observations à plus haute résolution des anneaux de photons des trous noirs supermassifs comme M87* et Sag A*. Le télescope proposé pourrait également fournir des images à plus faible résolution d’autres trous noirs supermassifs, comme celui de la galaxie d’Andromède.

Bien que cette étude serve de preuve de concept, la réalisation d’un tel télescope est un objectif à long terme qui nécessiterait de surmonter de nombreux défis techniques. Cependant, la possibilité de capturer l'anneau de photons offre des informations précieuses sur la nature des trous noirs et sur l'exactitude de la théorie gravitationnelle d'Einstein. En allant plus loin que jamais, les astronomes pourraient enfin percer les mystères de ces géants cosmiques.

Source : Hudson, Ben et coll. "Configurations orbitales d'interféromètres spatiaux pour étudier les anneaux de photons des trous noirs supermassifs." Acta Astronautica (2023).