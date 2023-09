L'atterrisseur indien Chandrayaan-3 se repose pendant la nuit lunaire avant une tentative de réveil

L'atterrisseur Chandrayaan-3, après avoir atterri avec succès sur la surface lunaire et est devenu le quatrième pays à le faire, est maintenant en mode veille pendant qu'il se repose pendant les 14 jours de la nuit lunaire. Les principaux objectifs de la mission, notamment les démonstrations technologiques et la collecte de données axées sur l'analyse de la composition du sol et de l'atmosphère de la Lune, ont été atteints avec succès. La mission Chandrayaan-3 marque la première exploration aussi proche du pôle sud lunaire, une région censée contenir des dépôts de glace d'eau qui pourraient être utilisés pour de futures missions et exploration spatiale.

L'atterrissage a été un point de fierté nationale pour l'Inde, avec des millions de personnes regardant la couverture médiatique en ligne et célébrant les efforts scientifiques inlassables du pays. L'atterrisseur Chandrayaan-3 et son rover à six roues ont été équipés de divers instruments scientifiques qui ont fonctionné normalement pendant la mission. Le rover a parcouru plus de 100 mètres sur la surface lunaire, prenant des photos et collectant des données. Les scientifiques ont déjà fait des découvertes surprenantes, comme la température plus élevée que prévu à la surface de la Lune et la présence de soufre près du pôle sud de la Lune.

Dans les semaines à venir, les contrôleurs de mission tenteront de réveiller l'atterrisseur et de poursuivre ses investigations scientifiques. La capacité à soulever avec succès l'atterrisseur de la surface lunaire, comme l'a démontré le petit saut effectué le 4 septembre, sera cruciale pour les futures missions visant à ramener des échantillons ou des astronautes de la Lune.

