Préparez-vous à l'éclipse solaire annulaire : un événement céleste spectaculaire

Les téléspectateurs de la région voisine des États-Unis et de certaines parties de l'Alaska attendent avec impatience l'éclipse solaire annulaire qui devrait orner le ciel de jour samedi. Une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune est proche ou à son point le plus éloigné de son orbite autour de la Terre. Lors de cet événement, la lune, paraissant plus petite en raison de sa distance, passe directement devant le soleil, créant un effet captivant de « cercle de feu ».

La plupart des régions des États-Unis seront témoins d’une éclipse partielle, où seule une partie du soleil sera couverte, ressemblant à une bouchée de celui-ci. Cependant, les spectateurs de certaines régions auront le privilège de vivre l’éclipse solaire annulaire. Ces endroits chanceux comprennent des parties de l’Oregon, de la Californie, du Nevada, de l’Utah, de l’Arizona, du Colorado, du Nouveau-Mexique et du Texas.

L'éclipse devrait commencer dans l'Oregon à 9 h 13 PDT et se terminer au Texas à 12 h 03 HAC. Les résidents de villes comme Eugene, Oregon ; Albuquerque, Nouveau-Mexique ; et San Antonio, au Texas, sera sur la voie de l’annularité. De plus, l’éclipse sera visible dans certaines régions d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

Lors de l’observation d’une éclipse, il est essentiel de donner la priorité à la sécurité oculaire. Regarder directement le soleil, même lors d’une éclipse partielle ou annulaire, peut causer de graves dommages aux yeux. Des « lunettes éclipse » spécialisées avec filtres solaires sont essentielles pour une visualisation en toute sécurité. Les lunettes de soleil ordinaires n'offrent pas la protection nécessaire. Une autre option consiste à utiliser un projecteur sténopé pour visualiser l’éclipse indirectement.

Il est essentiel de noter que regarder le soleil ou l’éclipse avec un appareil photo, des jumelles ou un télescope non filtrés n’est pas sécuritaire. Cependant, vous pouvez capturer l'événement avec votre appareil photo en utilisant un filtre solaire pour éviter tout dommage.

Outre la protection des yeux, il est également important de prendre soin de sa peau. Si vous prévoyez de passer des heures directement au soleil pendant l'éclipse, la NASA suggère de porter des vêtements de protection, un chapeau et de la crème solaire.

Si vous manquez ce spectacle céleste, n’ayez crainte ! Une autre éclipse importante nous attend dans six mois seulement. Le 8 avril 2024, une éclipse totale de Soleil se produira, la Lune masquant complètement le Soleil. Le chemin de la totalité s’étendra du Maine au Texas, offrant une expérience visuelle incroyable.

Assurez-vous de marquer cet événement dans vos calendriers, car la prochaine éclipse solaire totale visible depuis les États-Unis contigus n'est pas attendue avant le 23 août 2044. Les merveilles de l'univers continuent de nous étonner et de nous inspirer, offrant des expériences impressionnantes à tous. apprécier.

Sources:

– NPR : https://www.npr.org