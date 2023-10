Véhicule électrique Alibaba incroyablement étrange de la semaine : la moto-auto tamponneuse à portée libre inspirée du Troncycle

Le véhicule électrique Alibaba incroyablement étrange de la semaine de cette semaine présente une machine farfelue et non conventionnelle qui semble défier la raison. Présentation de la moto auto tamponneuse en liberté inspirée du Troncycle. Contrairement aux manèges traditionnels du carnaval, cette moto électrique n’a pas besoin d’être attachée à un plancher et un plafond en acier. Il est alimenté par une batterie embarquée, ce qui permet de se déplacer librement n'importe où.

Même si ce véhicule non conventionnel ne convient pas aux déplacements quotidiens, il offre des caractéristiques uniques qui compensent son manque de vitesse et de puissance. Equipée de « quatre radars » et de « plastique anti-collision », la moto donne la priorité à la sécurité. Malgré sa batterie 24 V de faible puissance et son moteur de 350 W, le véhicule compense par ses fonctionnalités high-tech.

En plus de ses caractéristiques de sécurité, la moto se distingue par son jeu de lumières LED colorées, garantissant une conduite visuellement attrayante. Même s’il n’atteint pas des vitesses élevées, son attrait esthétique compense son manque de vélocité.

Il est important de noter que ce véhicule inspiré du Troncycle s'écarte du design traditionnel des motos. Il comporte trois ou quatre roues plus petites sous le châssis, ressemblant à un kart à pédales en forme de moto.

Étonnamment, ce jouet pour enfants comprend également un siège passager, permettant aux parents de vivre des sensations fortes pendant que leurs enfants prennent le contrôle. Cette configuration unique offre une expérience de conduite unique en son genre, tant pour les enfants que pour les parents.

Pour ceux qui souhaitent assister au cycle bumper-tron en action, une vidéo présentant le véhicule piloté par un professionnel sur un parcours fermé est disponible.

En résumé, ce véhicule électrique Alibaba incroyablement étrange de la semaine met en valeur une moto-auto tamponneuse à autonomie libre avec des éléments de conception inspirés du Troncycle. Malgré ses caractéristiques modestes, la moto offre des caractéristiques de sécurité innovantes, un spectacle de lumière LED vibrant et une configuration unique qui permet aux parents de rouler avec leurs enfants.

Définitions:

– Auto-tamponneuse : petite voiture électrique utilisée dans les parcs d’attractions et les champs de foire, conçue avec un pare-chocs en caoutchouc pour absorber les impacts de collision.

– Troncycle : Une moto fictive présentée dans le film « Tron » connue pour son design futuriste et son esthétique lumineuse.

