La société de biotechnologie Light Bio développe des pétunias brillants génétiquement modifiés

Une société de biotechnologie appelée Light Bio a obtenu l’autorisation du ministère américain de l’Agriculture pour vendre des pétunias brillants génétiquement modifiés aux États-Unis. Ces pétunias produisent une lueur vert fluo la nuit, grâce à l’ajout d’ADN d’un champignon bioluminescent appelé Neonothopanus nambi. L’entreprise prévoit de commencer à expédier les usines début 2024.

La bioluminescence est le processus par lequel les organismes produisent de la lumière grâce à une réaction entre l'oxygène et une substance appelée luciférine, facilitée par une enzyme appelée luciférase. Bien que la bioluminescence soit présente chez environ 1,500 2018 espèces, elle est mal comprise chez la plupart des organismes, à l’exception des bactéries. En XNUMX, des scientifiques ont identifié les enzymes spécifiques du Neonothopanus nambi qui lui permettent d'émettre de la lumière.

Dans le passé, d’autres tentatives visant à créer des plantes lumineuses ont consisté à pulvériser sur les plantes un produit chimique présent dans les lucioles ou à modifier génétiquement des plantes avec des gènes provenant de bactéries bioluminescentes. Cependant, ces méthodes présentaient des limites, comme la nécessité de traitements spécialisés ou la production d’une lumière tamisée.

La percée de Light Bio implique la découverte d'une voie de bioluminescence fongique qui peut être coordonnée avec le système métabolique de la plante. Cette voie implique une molécule appelée acide caféique, abondante dans les plantes, et quatre enzymes différentes qui la convertissent en luciférine. Les plantes obtenues brillent plus fort que les tentatives précédentes et émettent de la lumière tout au long de leur cycle de vie.

Bien que des inquiétudes aient été soulevées quant aux risques environnementaux potentiels des plantes lumineuses génétiquement modifiées, Light Bio a répondu à ces inquiétudes en déclarant que les plantes seront principalement cultivées dans des environnements contrôlés tels que des maisons, des entreprises et des jardins botaniques où l'éclairage artificiel dépasse déjà la lumière. émis par les plantes.

Light Bio prévoit de vendre initialement les pétunias lumineux en ligne dans une version limitée, avec des plans pour s'étendre aux pépinières et aux centres de jardinage à l'avenir. L’entreprise vise également à développer davantage de types de plantes ornementales et à les rendre encore plus lumineuses.

