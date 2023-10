L'héliosphère : une bulle géante entourant notre système solaire

L'héliosphère est une bulle massive qui enveloppe notre système solaire. Il est créé par le champ magnétique du Soleil et s'étend loin dans l'espace. Des estimations récentes suggèrent que l'étendue de l'héliosphère est environ mille fois supérieure à la distance entre la Terre et le Soleil.

Le champ magnétique du Soleil génère un flux de particules chargées appelé vent solaire. Ces particules circulent dans l’espace le long des lignes de force magnétique, créant ainsi l’héliosphère. Lorsque le Soleil tourne, le vent solaire tourne comme des rubans d’eau provenant d’un asperseur.

A la limite de l'héliosphère, le vent solaire cède la place aux particules venues de l'espace interstellaire. Les vaisseaux spatiaux Voyager 1 et 2 ont exploré cette frontière et ont fourni des informations précieuses. Ces engins spatiaux sont actuellement plus éloignés du Soleil que tous les autres dans l’histoire et ont détecté une zone de transition où le champ magnétique interstellaire interagit avec l’héliosphère.

En combinant les données des Voyagers avec les informations du satellite IBEX, les scientifiques ont déterminé que la zone de transition peut s'étendre jusqu'à cent milliards de kilomètres, soit environ mille fois la distance Terre-Soleil.

Bien que les Voyagers ne soient pas en mesure d'atteindre cette limite, d'autres sondes en orbite terrestre et au-delà devraient aider à cartographier l'étendue exacte de l'héliosphère.

En conclusion, l’héliosphère est une vaste bulle entourant notre système solaire. Il est formé par le champ magnétique du Soleil et s'étend loin dans l'espace. Des recherches récentes ont fourni de nouvelles estimations de son étendue, et les futures missions continueront de faire la lumière sur ses propriétés.

