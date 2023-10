Une nouvelle membrane résistante à la chaleur pourrait révolutionner les processus de séparation industriels

Une équipe de chercheurs de l'Université de Buffalo a développé une membrane résistante à la chaleur qui pourrait rendre moins coûteuse la séparation des molécules dans les processus industriels. Les processus de séparation traditionnels, tels que la distillation et la cristallisation, sont gourmands en énergie et ne sont pas respectueux de l'environnement. Les membranes sont considérées comme une alternative potentielle, mais la plupart sont fabriquées à partir de polymères qui se dégradent lors de leur utilisation, ce qui les rend peu pratiques.

Pour relever ce défi, l’équipe de recherche a créé une nouvelle membrane plus solide, fabriquée à partir d’un matériau inorganique appelé oxyde métallique dopé au carbone. Cette membrane peut résister à des températures élevées, à des pressions élevées et aux solvants chimiques complexes associés aux processus de séparation industriels. L'étude paraît dans la revue Science.

En s'inspirant du dépôt de couches moléculaires et de la polymérisation interfaciale, les chercheurs ont développé une technique permettant de fabriquer des membranes sans défauts avec des nanopores rigides qui permettent le passage de molécules de différentes tailles. La membrane peut résister à des températures allant jusqu'à 284F et à des pressions jusqu'à 30 atmosphères.

La membrane a le potentiel de réduire l’empreinte carbone de nombreux processus industriels, la rendant ainsi plus écologique et plus rentable. L’équipe a démontré son efficacité en séparant avec succès le boscalid, un fongicide utilisé en protection des cultures, de son catalyseur et de son réactif de départ.

Les chercheurs prévoient de mener des expériences supplémentaires pour prouver l’évolutivité de la membrane pour les produits commerciaux. L'étude a été soutenue par la National Science Foundation, le ministère de l'Énergie et l'Université de Buffalo.

Sources:

– Université de Buffalo : [Article](https://www.buffalo.edu/news/releases/2021/11/043.html)