La brume et la fumée des incendies de forêt se dissipent, permettant un ciel clair et une pleine lune de récolte

La brume et la fumée des récents incendies de forêt à Terre-Neuve ont finalement été repoussées vers le sud de l'île, dégageant le ciel et permettant une vue magnifique sur la pleine lune des récoltes de ce soir. Bien que la fumée puisse encore être présente dans certaines régions du Labrador au cours des prochains jours, les résidents de l'île peuvent s'attendre à un ciel généralement dégagé tout au long du week-end.

Selon Erika Ranger, météorologue à Environnement Canada à Gander, on ne s'attend pas dans l'immédiat à ce que la fumée retourne vers Terre-Neuve. Un système anticyclonique sur le Québec fait actuellement tourner la fumée dans une direction différente, loin de l'île. Ranger suggère que, pour l’instant, il semble que la fumée restera loin de leur portée.

La disparition de la brume et de la fumée arrive juste à temps pour la pleine Lune des récoltes de ce soir, qui se trouve également être la dernière super lune de l'année 2023. Cet événement céleste sera certainement un spectacle époustouflant, offrant à beaucoup l'occasion de profiter d'une vue dégagée. de la lune.

Les incendies de forêt à l'origine de ces conditions brumeuses sont une source d'inquiétude pour les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador. La fumée obstruait non seulement la visibilité, mais présentait également des risques potentiels pour la santé. Avec la dissipation de la fumée et le retour du ciel clair, les habitants peuvent enfin pousser un soupir de soulagement.

Dans l'ensemble, les vents changeants et le système anticyclonique sur le Québec ont contribué à éloigner la fumée de Terre-Neuve. Bien que certaines régions du Labrador puissent encore ressentir la fumée pendant quelques jours, l'île peut s'attendre à un ciel clair et à la chance de se prélasser dans la beauté de la Lune des récoltes.

Définitions:

– Haze : Une visibilité réduite causée par la présence de particules dans l’air, comme la fumée ou la pollution.

– Feux de forêt : incendies incontrôlés qui se propagent rapidement à travers la végétation ou les zones forestières, causant souvent des dégâts importants.

– Lune des récoltes : La pleine lune qui se produit la plus proche de l’équinoxe d’automne, généralement en septembre ou octobre.

– Supermoon : Une pleine lune qui semble plus grande et plus brillante que d’habitude en raison de sa plus grande proximité avec la Terre.

Sources:

– Erika Ranger, météorologue à Environnement Canada à Gander