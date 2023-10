Le murmure de Pando : à l'écoute du géant tremblant

Ancien et vaste, Pando, un arbre unique avec 47,000 100 tiges poussant à partir d'un système racinaire partagé sur plus de 12,000 acres dans l'Utah, est l'un des plus grands organismes vivants sur Terre. Avec une histoire qui s'étend peut-être sur 6,000 XNUMX ans, ce tremble colossal a accumulé plus de XNUMX XNUMX tonnes de vie. Aujourd’hui, grâce aux enregistrements sortis cette année, nous avons l’opportunité d’écouter ce magnifique arbre d’une manière jamais possible auparavant.

L'artiste sonore Jeff Rice, invité par Friends of Pando, a placé un hydrophone dans un creux à la base d'une branche et l'a laissé descendre jusqu'aux racines de l'arbre. À sa grande surprise, il entendit un faible bruit qui augmentait pendant un orage, capturant un étrange grondement sourd. Le son, comme l'explique Rice, est le résultat des millions de feuilles qui font vibrer l'arbre, traversent les branches et pénètrent dans la terre.

En utilisant ces enregistrements, Friends of Pando entend utiliser le son pour cartographier le réseau complexe de racines sous la surface. Lance Oditt, le fondateur de Friends of Pando, voit le potentiel du son non seulement pour offrir des expériences auditives belles et intéressantes, mais également pour fournir des informations inestimables sur la santé de Pando et de son environnement. Ces sons servent d’enregistrement de la biodiversité locale, offrant une référence qui peut être mesurée par rapport aux changements environnementaux.

Cette approche innovante de la compréhension de Pando pourrait aider à faire la lumière sur divers aspects de cette ancienne entité. Grâce aux données recueillies, des études supplémentaires peuvent être menées sur le mouvement de l'eau, la relation entre les réseaux de branches, les colonies d'insectes et la profondeur des racines. Ces investigations visent à en savoir plus sur l'écosystème entourant Pando, de plus en plus menacé en raison des activités humaines et du déclin des prédateurs qui contrôlent les populations d'herbivores.

Les enregistrements du murmure de Pando ont été présentés lors de la 184e réunion de l'Acoustical Society of America et témoignent de l'importance d'écouter les secrets de ce géant tremblant avant qu'ils ne soient perdus.

