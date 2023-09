La pleine lune des moissons : un spectacle spectaculaire dans les Maritimes

Les habitants des Maritimes vont se régaler ce soir en étant témoins de la beauté de la pleine lune des récoltes. Bien que techniquement, la lune atteindra sa phase complète tôt vendredi matin, son observation dans les 12 heures précédant ou suivant cette heure est considérée comme la phase complète. Il s’agit également de la dernière super lune de 2023.

Une super lune se produit lorsque la pleine lune est la plus proche de la Terre sur son orbite, connue sous le nom de périgée. Bien que la différence entre une pleine super lune et une pleine lune ordinaire soit subtile à l’œil nu, on estime qu’elle est environ 14 % plus grande et plus lumineuse.

Heureusement, les conditions d'écoute sont généralement favorables aux gens des Maritimes ce soir. Bien qu'il y ait une certaine brume persistante due à la fumée des incendies de forêt, elle est plus fine que mercredi. Ainsi, avec un ciel dégagé, les habitants des Maritimes pourront profiter de la vue de la pleine lune des récoltes se levant au-dessus de l'horizon est à 8 heures. Elle continuera d'être visible plus haut sur l'horizon sud-est jusqu'à minuit, avant de se coucher à l'ouest avant l'aube. du vendredi.

En plus de la pleine lune, il y a aussi d’autres délices célestes à surveiller. Saturne sera visible devant la lune montante, suivi de Jupiter. De plus, Vénus sera haute dans le ciel oriental avant le lever du soleil vendredi.

Pour ceux qui prévoient d'apercevoir la pleine lune des récoltes, voici quelques heures de lever de lune pour diverses communautés des Maritimes ce soir. Il est recommandé de laisser à la lune une bonne demi-heure à une heure après ces horaires pour une visualisation optimale.

Même si la fumée des incendies de forêt peut encore être présente, elle devrait être plus fine vendredi et samedi. Le déplacement du système anticyclonique actuel vers l'est éloignera probablement la brume restante des Maritimes d'ici dimanche ou lundi.

Alors, assurez-vous de profiter de cette opportunité pour admirer la beauté de la pleine lune des récoltes, ainsi que les planètes visibles dans le ciel nocturne. Cela promet d'être une expérience à couper le souffle que vous ne voudriez pas manquer.

Définitions:

– Pleine Lune des Récoltes : La pleine lune qui se produit la plus proche de l’équinoxe d’automne, traditionnellement associée aux agriculteurs travaillant tard dans la nuit pour récolter leurs récoltes.

– Super Lune : Pleine Lune qui coïncide avec l'approche la plus proche de la Lune par rapport à la Terre sur son orbite, ce qui donne une apparence plus grande et plus lumineuse.

